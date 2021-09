OAR Gràcia i Creu Alta Sabadell Handbol volen arrencar amb bon peu a casa

La Primera Nacional masculina d'handbol aixeca el teló aquest cap de setmana. Els dos representants sabadellencs, OAR Gràcia i Creu Alta Sabadell Handbol, arrenquen a casa i ho volen fer amb una victòria davant Joventut Mataró (dissabte, 18.15 h, pavelló del carrer Boccaccio) i Sant Joan Despí (diumenge, 12.30 h, Can Balsach) respectivament. El seu objectiu serà millorar prestacions aquesta temporada.

L’OAR, de nou amb Cesc Borrell a la banqueta, no vol repetir el patiment i les angúnies del curs passat. Cal recordar que la situació va ser delicada i això va provocar la destitució del tècnic, Gerard Gomis, ara al CH Gavà. El seu segon, Cesc Borrell, va ser el substitut i ara continua al capdavant de l'equip amb algunes novetats. Destaca el retorn al club d’homes com Guillem Correro, Dani Peiró i Marçal Pineda i també s'ha apostat per la joventut, incorporant el porter Pau Hernández i el central Sergio Alvarez.

Publicitat

El Creu Alta Sabadell Handbol, ofereix més canvis, començant per la banqueta: Ramon Salmurri substitueix Sergi Cifré. S'obre una nove etapa. “La plantilla ha perdut molt de talent amb baixes com les de Martí o Isidre, però volem créixer com a club a través de la metodologia i programació. Els nous s’han adaptat molt bé i els que ja hi eren hauran de fer un pas endavant", subratlla el nou tècnic arlequinat.

La temporada anterior es va aconseguir la permanència amb relatiu patiment encara que després va perillar durant unes setmanes als despatxos. L’objectiu segueix sent el mateix, però Salmurri insisteix que tenim capacitat de creixement. La pretemporada ha estat molt positiva, fins i tot millor del que podíem preveure, i ara la nostra idea és millorar partit a partit". Aquest diumenge, el primer examen.

Publicitat