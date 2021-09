“Hem d’ampliar el planter per tenir el 50% de nedadors de la casa”

El juliol de l’any passat, José Antonio del Castillo, més conegut en el món de la natació com a Casti, va arribar al CN Sabadell per treballar de costat amb l’exdirector tècnic, Álex López. Ara, després de l’adeu del manxec, aquest barceloní, que compta amb una llarga trajectòria a la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) i a la Federació Catalana de Natació (FCN), n’agafa el relleu per donar un nou impuls a la secció.

Darrerament, ha estat lligat a l’entrenament d’alt rendiment. Com canvia ara que agafa la direcció tècnica d’una secció que abraça formació i tecnificació? Ha estat interessant tornar a trobar-te en la situació de treballar a un club, amb tot el que això comporta. No t’amagaré que portar l’alt rendiment a un club és més complicat del que em pensava, però la gent ha respost bastant bé. Estem a una de les millors instal·lacions per treballar, i independentment dels recursos que pots trobar, tenint present que hi ha d’altres esports, tot està pensat en l’alt rendiment. Hi ha coses a millorar i encara falten coses en el dia a dia perquè els nedadors sentin que estan treballant per arribar a una final olímpica.

Quin és l’objectiu d’aquesta temporada? Tenim els objectius de grup, amb tres competicions nacionals. A més, enguany hi ha el campionat d’Europa i el Campionat del Món, i això obre les possibilitats perquè els nedadors que estan a prop del nivell internacional puguin accedir-hi. Ens falta veure els criteris, però volen portar un equip ampli.

I entre els objectius personals, quins hi ha amb Marina Garcia i Catalina Corró, amb París 2024 a l’horitzó? Cap de les dues t’expressarà que la prioritat número 1 sigui aquesta, però cap de les dues renuncia a aconseguir coses. Respecte a la Marina ara mateix és difícil. Ara necessita una mica de reset, netejar objectius internacionals, sense renunciar a ells, però plantejar-se les coses d’una altra manera. Penso que aquest estiu estarà competint a nivell internacional, però ara necessita passar per aquest procés.

D’altra banda, amb la ‘Cata’ sabem que té prioritats compartides i hem de jugar el partit amb això. Aquest estiu va fer la tercera millor marca als 400 estils i si aconseguim aquesta forma física d’una manera més estable, ens podem plantejar altres coses.

I amb el Sergio de Celis? És un dels que pot apuntar en l’àmbit internacional si es consolida en aquest nivell. El hàndicap que té, però, és que apunta a proves que són molt competitives i no és el mateix nedar 1500 que 100 lliures.

Més enllà dels objectius de les primeres espases,quines són les línes a traçar amb el planter? M’agradaria recuperar una personalitat, un nivell de la natació més estable més alt del que hi ha hagut als darrers anys. Per això ens hem de plantejar molts canvis si volem ser una màquina de fer nedadors. I per això hem d’ampliar el planter per tenir el 50% de nedadors de la casa. Ara, la natació competeix amb la natació artística i el waterpolo femení. Necessitem capacitat creativa percréixer.

