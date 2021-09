Sabadell busca fons europeus per connectar-se amb bici amb Sant Quirze

Sabadell i Sant Quirze són a tocar, però no disposen d’una bona connexió ni a peu ni a bicicleta. Ara l’Ajuntament vol aspirar a fons Next Generation de la Unió Europea per construir un camí compartit per vianants i bicicletes entre els dos municipis. Segons ha pogut saber el D.S., el vial de nova creació sortirà de Sant Quirze, resseguirà el riu Sec pel marge esquerre, i tot aprofitant trams de camí existent i sortejant la carretera C-58, accedirà a la ciutat per les proximitats de l’Aeroport de Sabadell. Des d’allà, la nova connexió permetrà enllaçar amb el carril bici que arriba fins a la zona comercial propera a l’Ikea i la UAB.

El projecte forma part de la partida destinada a millores en la mobilitat sostenible incloses en la proposta inicial dels Next Generation –60,4 milions d’euros, segons la projecció de l’Ajuntament–.

Pràcticament dos quilòmetres

El nou carril bici tindria un longitud total de pràcticament dos quilòmetres. La proposta de traçat preveu iniciar el nou carril bici a l’entrada oest del Passeig del Colomer sota el pont de la línia d’FGC (Sant Quirze), seguiria pel carrer de l’Illa de Buda fins arribar al riu Sec. Des d’allà, passarà per sota la C-58 fins arribar a la intersecció entre la carretera de Bellatera i el passeig de Sant Pau de Riu-sec, a l’alçada on hi ha la gasolinera i l’aeroport.

570 milions d’euros

Sabadell ha posat esperances en els fons europeus per poder tirar endavant projectes de ciutat. L’Ajuntament ha previst 19 actuacions que ascendeixen a 570 milions d’euros –per fer-se la idea de la dimensió econòmica, és el doble del pressupost municipal per tot un any–. Una delegació del Govern municipal, encapçalada per l’alcaldessa Farrés, es va desplaçar a Madrid el maig passat per reunir-se amb les secretaries d’Estat implicades en la gestió dels fons europeus.

El projecte estrella presentat pel Govern sabadellenc és la transformació del Castell de Can Feu en un centre de formació en activitats mediambientals (10 milions d’euros). Així i tot, gran part de la inversió es vol destinar a projectes urbanístics, com la transformació de l’àmbit de la Gran Via i el riu Ripoll (73,3 milions d’euros) i del sud de la ciutat amb nous accessos (32,9 milions d’euros).

