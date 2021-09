El robot que desinfecta el Taulí de coronavirus amb llum ultraviolada

La Comissió Europea ha donat al Parc Taulí un robot de desinfecció amb llum ultraviolada per ajudar a netejar els espais i evitar la propagació de la Covid-19. En 10 minuts és capaç de desinfectar i esterilitzar una habitació estàndard.

El robot UVD Robots Model C es controla a distància per part del personal de neteja. Des d'una tablet se li donen les indicacions per començar la desinfecció i l'aparell entra de forma autònoma a l'habitació. Un cop dins, durant 10 minuts desinfecta l'espai i quan acaba envia una alerta a l'operari per avisar-lo que ja ha acabat. Aleshores el professional retira el robot de l'habitació i es dona el procés per acabat. Es tracta d'un dispositiu amb tecnologia avançada, com escàners làsers i càmeres 3D que li permeten desplaçar-se i detectar els possibles obstacles. Els sensors amb què compta també li permeten detectar si algú entra a l'habitació mentre l'està desinfectant i, si passa això, s'atura automàticament.

El director d'Economia i Serveis de la corporació sanitària, Francesc Luque, explica que per aquells professionals que treballen en espais on hi ha pacients amb coronavirus, "aquest robot representa saber que l'espai està net, la qual cosa dona seguretat al treballador, que treballarà en millors condicions, i al pacient, que en entrar sabrà que aquell espai està desinfectat".

Publicitat

Aquest robot que ha rebut el Taulí és un dels 200 que la Comissió ha donat a hospitals de tota la Unió Europea; 12 dels quals catalans i en total a Espanya se n'han repartit 25, tots prèvia sol·licitud dels centres sanitaris interessats. Per exemple, també en tenen un els hospitals de Bellvitge (l'Hospitalet), Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) i Doctor Josep Trueta (Girona).

El projecte forma part de les mesures comunitàries per fer front a la pandèmia. "Ajudar els estats membres a superar els reptes que planteja la pandèmia continua sent una prioritat, i aquestes donacions —una forma d’ajuda molt concreta— són un exemple ben clar del que podem aconseguir", assegura la vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital, Magrethe Vestager. La distribució dels robots va a càrrec de l'empresa danesa UVD robots, que va guanyar una licitació d'urgència.

L'hospital @ParcTauli de Sabadell ja disposa d'un dels 200 robots que la @EU_Commission ha donat a hospitals d'arreu de la UE, 12 dels quals catalans. Els robots, amb llum ultravioleta, permetran lluitar contra la Covid-19 i garantir espais esterilitzats. pic.twitter.com/5s21eld4Q4 — Comissió Europea 🇪🇺 (@ComissioEuropea) September 22, 2021

Publicitat