La Generalitat estudia cofinançar la Pista Coberta d'Atletisme "el més aviat possible"

El Govern de la Generalitat estudia cofinançar part del cost de l'obra de la recuperació de la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya, situada a Sant Oleguer (Sabadell). Així ho ha assegurat la Secretaria General de l'Esport al D.S., en resposta a les afirmacions de l'alcaldessa, Marta Farrés, que lamentava la falta de suport institucional per recuperar l'equipament, inoperatiu des de l'abril del 2020. "Estem estudiant com trobar una solució al més aviat possible per recuperar la pista", asseguren fonts de la Secretaria General, que asseveren: "És el que sempre hem dit".

La Pista Coberta de Catalunya es va desmuntar de forma precipitada per esdevenir un hospital temporal de campanya en el pitjor moment de la crisi Covid, a principis d'abril del 2020. Els operaris van retirar l'anella peraltada amb radials per poder col·locar ràpidament llits i respiradors. Posteriorment, durant uns mesos, es va convertir en un centre de vacunació massiva. Des de fa un any i mig no hi ha competicions, que s'han traslladat de forma provisional al Palau Sant Jordi de Barcelona.

En negociació

L'Ajuntament considera que ara és el moment de recuperar la Pista Coberta –un cop superada la pitjor part de la crisi sanitària– i opta per una fórmula de cofinançament entre les quatre administracions que en el seu dia van construir l'equipament: l'Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el mateix Ajuntament.

Segons les previsions, el cost total de les obres ascendiria a 389.000 euros, o el que és el mateix: si es repartís en parts iguals, cada administració hauria d'aportar uns 97.000 euros. El Govern municipal ja ha rebut la confirmació que rebrà subvencions procedents del Consell Superior d'Esports de l'Estat i de la Diputació. Si disposés del finançament, l'Ajuntament preveu reobrir l'equipament el març del 2022, a mitja temporada, però falta un acord amb la Generalitat.

Les negociacions entre l'Ajuntament i la Secretaria General de l'Esport són complicades. Segons fonts coneixedores, la reunió del juliol passat entre ambdues administracions va acabar en desacord i va estar marcada per una falta de sintonia. "Òbviament, espero que la Generalitat hi posi els diners. Es diu Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya. De Catalunya!", assegurava l'alcaldessa Farrés dilluns passat.

"Esperem poder recuperar la competició"

El vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, Josep Maria Antentas, lamenta l'absència de competició i emplaça les parts a arribar a un acord per recuperar l'equipament: "Esperem que la Generalitat faci la seva aportació i que es puguin recuperar les competicions oficials, autonòmiques, estatals i el Míting Internacional d'Atletisme entre gener i març del 2022", assegura i acte seguit incideix: "L'esport necessita tornar al seu lloc", tot destacant l'equipament, l'únic específic per l'atletisme a Catalunya.

Aquest dimarts l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, es reunirà amb el president de la Federació Catalana d'Atletisme, Joan Villuendas, representants de la Joventut Atlètica de Sabadell.

