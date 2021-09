Sabadell espera el finançament de la Generalitat per refer la Pista Coberta d'Atletisme

L'Ajuntament de Sabadell no podrà iniciar les obres per recuperar la Pista Coberta d'Atletisme fins que no arribi el finançament del Govern de la Generalitat. L'alcaldessa, Marta Farrés, ha demanat el suport de les administracions –Estat, Generalitat i Diputació– per reconstruir l'equipament esportiu, desmuntat durant la construcció de l'hospital temporal Covid l'abril del 2020. La inversió de les obres ascendeix a 389.000 euros i la intenció del Govern municipal és cofinançar-ho.

"Òbviament, espero que la Generalitat hi posi els diners. Es diu Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya", assegura l'alcaldessa, que insisteix: "De Catalunya!". L'executiu vol finançar les obres a quatre bandes, amb aportacions similars, segons ha explicat l'Ajuntament. El Govern municipal ja té la confirmació que rebrà subvencions procedents del Consell Superior d'Esports de l'Estat i de la Diputació de Barcelona. Ara falta tenir l'aportació de la Generalitat, uns 100.000 euros, segons explicita l'alcaldessa.

Sense equipament, sense temporada

La Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya es va reconvertir l'abril del 2020 en un hospital de campanya temporal per la crisi de la Covid davant la por que l'hospital Parc Taulí entrés en col·lapse. En aquell context, els operaris van desmuntar l’anella peraltada mitjançant radials, una infraestructura delicada que ara s’haurà de reconstruir. La pandèmia va retrocedir a temps i no va ser necessari posar l'hospital en marxa. Entre els mesos de juny i setembre del 2021, la Pista va passar a ser un centre de vacunació massiva.

Amb tot, l'atletisme fa un any i mig que no pot entrenar ni fer cap competició a l'únic equipament de referència que hi ha a Catalunya. Tal com va avançar el D.S., tota l'activitat s'ha traslladat provisionalment al Palau Sant Jordi després d'un acord amb l'Ajuntament de Barcelona. La temporada 2021-2022 comença ara a la tardor i no s'ha pogut reprendre. "Una part de la competició ja no es podrà fer allà", lamenta l'alcaldessa.

Objectiu: reobrir el març del 2022

Sabadell s'ha marcat com a data el març del 2022 per recuperar l'activitat esportiva a la Pista Coberta d'Atletisme. L'Ajuntament preveu reconstruir l'anella peraltada, així com renovar alguns elements ja obsolets. En tot cas, Farrés admet que el calendari és orientatiu i insisteix que està condicionat a les aportacions de totes les parts.

