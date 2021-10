El Sabadell cau davant el líder i provoca l'enuig de l'afició (0-1)

No hi ha manera. El Sabadell continua negat i es veu superat per un líder molt efectiu a la Nova Creu Alta. El Vila-real 'B' n'ha tingut prou amb una rematada per endur-se els tres punts (0-1) i deixar els arlequinats en una situació molt delicada, provocant l'enuig d'una afició que va carregar contra l'equip i el tècnic.

Antonio Hidalgo ha perdut dues peces a última hora, com César Morgado i Néstor, titulars a Algesires, però ha repetit el dibuix tàctic amb Guillem Molina a l'eix defensiu i Joseba Muguruza pel carril dret com a principal novetat. Ha arrencat bé el Sabadell, amb pressió alta i la idea de sorprendre a la millor defensa del grup fins ara. I quan només s'havien jugat dos minuts ha arribat la primera rematada, fora, de Toni Gabarre a centrada de Dani Sánchez. En la rèplica visitant, Sergio Lozano ha posat a prova els reflexos de Kike Royo amb un llançament llunyà. En l'intercanvi de cops inicial, de nou Toni Gabarre ha gaudit d'una excel·lent oportunitat després d'una magnífica combinació entre Aarón i Muguruza, però el xut del '9', molt fluix, no ha exigit al porter Iker Alvarez.

S'ha jugat a un ritme altíssim a la primera meitat. El Vila-real B volia el control i la possessió, però no se sentia còmode amb la pilota. Mèrit arlequinat per la seva intensitat que permetia robar i buscar el contracop. Una vegada més, sense pólvora, el gran problema d'aquest Sabadell. Ho ha intentat Sergio Aguza amb dos xuts gairebé consecutius: el primer no ha trobat porteria per ben poc. En canvi, el filial groguet n'ha tingut prou amb una combinació col·lectiva -en la qual s'ha reclamat mans- culminada pel lateral esquerre Tasende amb un xut creuat que ha superat l'estirada de Kike Royo i ha fet inútil l'intent de rebuig de Guillem Molina sota pals. Massa càstig a la bona primera part del conjunt arlequinat.

A l'hora de partit, Hidalgo ja havia esgotat tres canvis. Ha apostat per dues puntes amb la irrupció de Kaxe, qui en la seva primera intervenció ha enviat fora una rematada de cap. La sensació ha estat de domini arlequinat, amb possessió altíssima, però sense generar ocasions. El Vila-real B s'ha comportat més com un equip expert que un filial. Els homes de Miguel Alvarez han concentrat tots els esforços a defensar amb ordre, demostrant el perquè només han encaixat un gol en 6 jornades. Una defensa granítica.

Els joves Sergi Altimira i David Astals, jugant pel carril esquerre, han estat les últimes bales d'Antonio Hidalgo. Gairebé a la desesperada. Tot inútil. El Sabadell continua negat ofensivament. Tot i la seva insistència, s'ha estavellat en el mur groguet. Sense gol és impossible. L'afició, emprenyada, ha explotat mostrant la seva decepció per aquesta nova desfeta a la Nova Creu Alta -només un punt de 9- amb una xiulada i fins i tot alguns crits contra el tècnic. El '4 de 18' fa mal i la situació comença a ser crítica, amb un complicat desplaçament al Nou Estadi de Tarragona a la vista.

Fitxa Tècnica

Publicitat

Sabadell: Kike Royo; Ó. Rubio, Aleix Coch, G. Molina, Dani Sánchez (Astals, 75'), X. Boniquet (Altimira, 75'), Muguruza (A.Planas, 59'), Aguza, Gabarre, Aarón Rey (Kaxe, 51') i Jacobo (Moha, 59').

Vila-real B: Iker Alvarez; Leal, De la Fuente, Iñiguez, Tasende (Medina, 82'), Del Moral (Bueno, 82'), Collado (Fores, 58'), Lozano, Arana (Pacheco, 58'), Carlo i Ahn (Pascual, 58').

Àrbitre: Luis Bestard Servera (Comitè balear). Grogues: Toni Gabarre; Iker Álvarez, De la Fuente, Carlo, Lozano.

Gol: 0-1, m. 40: Tasende.

Incidències: Uns 3.000 espectadors a la Nova Creu Alta.

Publicitat