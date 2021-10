‘Bienvenido, Mr. Next Generation’

[Josep Mercadé, periodista]

En la legislatura municipal de la pandèmia, els ajuntaments, com altres institucions, han hagut de reorientar les seves accions per fer front al desgavell provocat per la Covid-19. Com que el temps passa molt de pressa, el govern de la ciutat ja s’ha fumat més de mig mandat. Per tant, queden menys de vint mesos abans de rendir comptes amb els ciutadans a les properes eleccions municipals del maig del 2023.

Però aquesta legislatura municipal pot tenir un final feliç si es confirmen les expectatives que ofereixen els fons Next Generation. La injecció de milions que ha posat damunt la taula la Unió Europea per reactivar l’economia post-Covid és una oportunitat per revertir la situació d’un mandat amb la capacitat de gestió massa condicionada per la pandèmia.

Sabadell, com tants altres municipis, s’ha sumat a la cursa dels fons europeus. El que s’ofereix és tan enlluernador que a vegades fa pensar en un miratge com el que tan bé va retratar el film Bienvenido Mr. Marshall de Luís García Berlanga, just ara que hem celebrat el centenari del seu naixement. Cal esperar, doncs, que no passi de llarg la comitiva de milions i que tot el que s’ha demanat es pugui fer realitat d’aquí al 2024 en aquesta primera tongada dels fons Next Generation.

Publicitat

Els projectes presentats per l’Ajuntament de Sabadell poden fer realitat obres molt desitjades que fa temps que estan encallades i que necessiten disposar de recursos per ser executades. Una de les principals característiques dels fons europeus és l’alta cobertura del cost dels projectes per part de la Unió Europea. Això obre una gran expectativa d’activitat per part de les empreses possibles adjudicatàries de les obres subvencionades.

El pàrquing del passeig de la Plaça Major i la remodelació de la Gran Via poden ser els dos projectes estrella de la legislatura si l’ajuntament obté bona part dels 20 milions que ha demanat en aquesta convocatòria dels fons europeus. El fet de disposar d’aquests recursos hauria de permetre a la Casa Gran fer front a nous reptes de futur. Però tot dependrà de la capacitat dels nostres polítics municipals per generar consensos que permetin dur a terme noves iniciatives per millorar la ciutat.

Cal insistir en això dels consensos, ja que si bé l’equip de govern pot posar-se la medalla d’haver obtingut els recursos Next Generation, la situació generada per la pandèmia farà que les inversions de futur estiguin condicionades també per aquests efectes. Per això cal trobar la màxima complicitat per remuntar l’activitat municipal. La ciutat ho demana.

Publicitat