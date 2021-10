La cessió de l'Artèxtil a la UAB avança, sense concreció del cost per Sabadell

La cessió gratuïta de l'antiga fàbrica de l'Artèxtil a la UAB perquè s'hi ubiqui l'Escola d'Infermeria ha rebut l'aprovació inicial del ple municipal. És el primer pas perquè la universitat disposi durant 50 anys de l'edifici municipal per a desenvolupar-hi activitat docent, emmarcada en un Campus de la Vida i la Salut.

El cost de la rehabilitació s'estima en cinc milions d'euros. Ara bé, continua sent una incògnita la quantitat total de diners que haurà de destinar l'Ajuntament perquè l'edifici "estigui mínimament decent i no caigui", en paraules del portaveu del Govern, Pol Gibert. Els interrogants sobre el finançament per a condicionar l'antiga fàbrica han despertat crítiques de l'oposició.

Gibert ha defensat davant dels dubtes que hi haurà subvencions per a rehabilitar l'Artèxtil, que continuarà sent de titularitat municipal, tot i la cessió de la superfície de 7.500 metres quadrats. En resposta als grups municipals, ha aclarit que la cessió a la UAB és de 50 anys perquè és el màxim permès possible. I per a recalcar que el projecte s'ha sotmès a un ampli consens, ha recordat que té a darrere un acord a quatre bandes entre l'Ajuntament, la UAB, el Parc Tauí i l'ESDi, a més del suport dels agents econòmics i de la salut de la ciutat.

Esquerra Republicana s'ha mostrat partidària de crear un Campus de la Vida i la Salut, però ha criticat "la falta de concreció" de la proposta presentada pel Govern. A banda del finançament, ha demanat informació sobre el criteri de la durada de la cessió o la derivada urbanística que tindrà. "Tal com està plantejat el tema, ens abstindrem. És una aprovació inicial, ja hi haurà més temps per discutir", ha asseverat el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez.

Per part de la Crida, també han criticat "dèficits d'informació" entorn de la cessió. La regidora Nani Valero ha expressat que el grup municipal comparteix la intenció de crear un Campus de la Vida i la Salut a Sabadell, però retreuen a l'executiu que "s'hagi tancat en banda" per ubicar-lo, tant si com no, a l'Artèxtil.

Molt incisiu ha estat el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, amb el finançament de la rehabilitació, que creu que "costarà milions d'euros" que han de recaure en la universitat o en la Generalitat i no en la ciutadania de Sabadell: "No hi hem de posar ni un euro". Segons el regidor, els destinataris de la inversió només seran 250 estudiants, no necessàriament sabadellencs. "Hem de veure fins a quin punt la UAB hi aposta. Si s'hi veu en 50 anys, que assumeixi el cost". Tant Valero com Hernández s'han abstingut en la votació.

En canvi, el regidor de Junts per Sabadell, Francesc Baró, ha recalcat "com a essencial aprovar el punt per avançar cap a l'Escola d'Infermeria" i, en el camí, concretar els dubtes que puguin sorgir.

