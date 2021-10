El Vet Aquí fa 'sold out' amb els contacontes per infants i adults

La sisena edició del Vet Aquí es va clausurar diumenge després que la quinzena d'activitats del programa exhaurissin les places disponibles. El Festival de Contes de Sabadell s'ha tancat, doncs, amb un 100% d'ocupació en el seu retorn a la presencialitat després que l'edició de l'any passat es desenvolupés, majoritàriament, de forma telemàtica degut a l'alarma sanitària provocada pel covid-19.

"Estem molt contentes de com ha anat aquesta nova edició perquè hem demostrat que la gent té ganes de cultura en viu i que aquesta es pot portar a terme amb totes les mesures de seguretat", valora Susagna Navó, presidenta de l'Associació Caravàs, que organitza el Festival. "Això ens encoratja a començar a preparar una setena edició que ha de ser més ambiciosa", afegeix.

De fet, algunes de les activitats, com les quatre sessions de contes per a nadons realitzades a l'Espai Criança i Salut, es van exhaurir el mateix dia d'anunciar-se. També van omplir les sessions desenvolupades dissabte al matí a totes les biblioteques municipals de Sabadell, així com la sessió de contes a l'hipermercat Esclat de Sabadell (divendres tarda) i la marató de Contes en set minuts a La Llar del Llibre (divendres tarda).

La bona acollida s'ha traslladat també a les sessions de contes per a adults realitzades a l'Espai FOC, que han exhaurit les places disponibles. És el cas de l'espectacle inaugural realitzat dijous passat al vespre amb L'art de triar carxofes, de Jordi Palet; o Viva la vida, l'espectacle de Martha Escudero sobre la vida de Frida Khalo que es va poder veure divendres al vespre. La principal novetat del Vet Aquí d'aquest any —la jornada de formació desenvolupada diumenge durant tot el dia a l'espai La Quartera de Can Capablanca— va reunir una quinzena de professionals del sector de la narració oral, el màxim previst.

"Les mesures sanitàries encara vigents (com la reducció d'aforaments) han fet que el VAS21 no es pugui considerar, de moment, un Festival normal —explica Susagna Navó— i, en aquest sentit, tenim pendent, encara, poder celebrar com cal el nostre cinquè aniversari, cosa que esperem poder fer l'any que ve". "El Vet Aquí 2022 serà, tècnicament, la setena edició però el plantejarem com si fos la cinquena, per celebrar-ho fent un salt qualitatiu i quantitatiu en el programa d'actes després de comprovar, altre cop, que la narració oral (tant per a públic familiar com per a adults) té una demanda a Sabadell", conclou.

