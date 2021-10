Sabadell instarà la Federació de Municipis a ser acusació particular del cas Mercuri

L'Ajuntament de Sabadell instarà la Federació de Municipis de Catalunya a personar-se com a acusació particular a la peça 25 del cas Mercuri. Ho ha impulsat la Crida en el ple municipal del mes d'octubre, a través d'una moció que ha comptat amb el suport d'ERC i Ciutadans i l'abstenció de PSC i Junts per Sabadell.

La justícia investiga si exresponsables de la Federació de Municipis de Catalunya van cometre un delicte de malversació de cabals públics: despeses de caire personal o privat abonades; subvencions atorgades de manera irregular o l’abonament de factures per treballs d’assessoria externa injustificats o inexistents.

"La Federació de Municipis de Catalunya té l’oportunitat de tenir un paper actiu en la instrucció i el desenllaç de la causa i un paper actiu i visible en la lluita contra la corrupció", ha defensat la regidora de la Crida Nani Valero.

Publicitat

El regidor Raül Garcia Barroso ha expressat el suport d'ERC a la moció: "Els fons es van destinar, presumptament, a actes de corrupció. El més coherent i lògic és reclamar-los i col·laborar al màxim amb la investigació. Per tant, és coherent que la Federació de Municipis de Catalunya es personi com a acusació particular". Per part de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández també ha argumentat a favor d'instar l'administració a ser acusació particular del cas que els afecta.

El portaveu del Govern, Pol Gibert, ha expressat que s'abstindrien en la votació, al·legant que no volen "ingerir en l'autonomia de la Federació de Municipis". El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, també ha justificat el posicionament neutre del seu grup municipal: "És la Federació qui ha de decidir-ho". Alhora, ha assenyalat: "Hem d'aprendre a passar pàgina i a delegar els temes a qui li pertoquin".

Publicitat