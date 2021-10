No odies el dilluns, és que volem actes culturals cada dia

No odies els dilluns, odies que no hi hagi cap esdeveniment cultural amb el qual animar l’arrencada de la setmana.

Però tranquil, que dimecres l’escena s’anima. Doblet literari: David Vila i Ros parlarà de sabadellenquismes (Bosch i Cardellach, 19 h), mentre que l’Espai FOC acull una dramatització d’Et devia una carta, amb els actors Jordi Bosch i Jordi Boixaderas (20.30 h).

A més, dijous s’inaugura l’exposició Pioneres a la galeria Impaktes Visuals (17 h), coordinada per Marsol Graffiti Edicions.

Divendres ens traslladem a la llibreria La Llar del Llibre, on Josep Casamartina presentarà els seus darrers dos llibres en una conversa amb Plàcid Garcia-Planas (19 h). Divendres, La Indústria de Produccions porta Vaig venir aquí per estar boig a la sala La Quartera (21 h). També hi haurà funció els dies 9 i 10.

Més teatre a l’Espai Àgora, amb l’espectacle La força de la música, de Karol i Quim. Té lloc dissabte (21 h). També dissabte a Belles Arts trobarem Monòlegs sobre la Sida (20 h). I al Teatre Sant Vicenç, diferents funcions de The Party els dies 8 i 9 i Tarzan el diumenge 10.

Diumenge, la companyia sabadellenca Tres homes Grossos porta Puigventós, El pont dels suïcides. Serà a l’Auditori del Casal Pere Quart del carrer de Lacy (17 h).

De fet, ho farà en el marc del festival Cultura Fest Sabadell. Una trobada juvenil amb Flashy Ice Cream com a caps de cartell que tindrà lloc al mateix casal tot el cap de setmana.

