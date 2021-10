L'ex capità arlequinat Agustín Fernández, nou metge del Centre d'Esports

Relleu a l'Àrea mèdica del Centre d'Esports. L'ex capità Agustín Fernández s'incorpora com a màxim responsable en substitució del doctor Jorge Verdecia. Ha estat una decisió consensuada entre el club i el cos tècnic. Antonio Hidalgo i sobretot Juvenal Edjogo el coneixen a la perfecció perquè van coincidir com a jugadors a la plantilla arlequinada i tenen una plena confiança en la seva trajectòria professional. De fet, Agustín va fer els últims anys de carrera de medicina quan encara era futbolista del Centre d'Esports i ha desenvolupat la seva professió en diferents llocs, algun a la nostra ciutat.

Agustín està totalment arrelat a Sabadell, on va establir el seu domicili familiar. Les seves filles són sabadellenques. Ara, amb 39 anys, li ha arribat l'ocasió de tornar al Centre d'Esports per tercera vegada en un altre faceta. Va arribar la temporada 2008/09 procedent del Palencia i va completar quatre temporades. La més recordada va ser la 10/11 amb l'ascens a Segona A i ell com a capità a Ipurúa. Després de tastar la Segona A d'arlequinat durant una temporada, va marxar (Alavés, Racing, Olot, Hospitalet) per tornar en la 15/16, quan el Sabadell va baixar a Segona B. Miguel Alvarez era l'entrenador i era el veterà en una plantilla molt jove. Seria l'última com a arlequinat abans de retirar-se definitivament del futbol.

El club vol reforçar la parcel·la mèdica i aplicar una nova filosofia amb l'objectiu de treballar sobretot en la prevenció de lesions, un maldecap constant en el Centre d'Esports les últimes temporades. Considera que Agustín pot fer una bona feina en aquest aspecte clau i el seu passat com a jugador significa un valor afegit important per la seva implicació.

