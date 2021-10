El Sabadell necessita donar un cop de puny a Tarragona

Una nova oportunitat. Utilitzant les paraules del davanter Jacobo González d’aquesta setmana, el Sabadell està obligat a donar un cop de puny a la taula aquest dissabte (19 h) a Tarragona i demostrar, amb fets, que la seva classificació és enganyosa, conseqüència d’una dinàmica negativa, el procés d’adaptació d’una plantilla gairebé nova i una espurna d’infortuni en determinats moments puntuals. El Nou Estadi grana és un escenari difícil, on ningú ha puntuat fins ara, però en la situació actual ja no valen excuses.

Antonio Hidalgo se sent “més tranquil i amb moltes ganes de canviar l’actual situació” després de rebre el suport públic i privat del president Esteve Calzada. “Tots sabem on estem i la meva sensació als entrenaments és que cada vegada fem més coses bé. Jo em sento fort i confiat en el meu treball, però també som conscients que ara mateix només ens val guanyar partits”, ha destacat. Sobre la trobada específica de dijous amb els jugadors de la parcel·la ofensiva, el tècnic ha aclarit que “no va ser una sessió de vídeo. Els volia escoltar a ells i analitzar la situació. Va ser una xerrada molt positiva, de total complicitat. Podem parlar molt del problema del gol, però el que busquem són solucions. I la solució són els nostres jugadors. Ells tenen moltíssimes ganes de revertir aquesta situació i sumar els tres punts a Tarragona”.

És conscient que al davant es trobaran un rival ferm a casa i amb jugadors experimentats. “És un equip amb ofici, ben treballat i que a casa se sent molt fort, empès per la seva gent. Sabem que fa mal atacant les esquenes i ha signat jugadors molt interessants”. Entre els quals podem incloure l’exarlequinat Edgar, que es resisteix a perdre's el partit per lesió. “El conec bé i sé que farà tot el possible per jugar el partit. A l’Edgar només li puc donar les gràcies per tot el que ens va donar al Sabadell. Sap que vaig lluitar molt per ell i som amics”. Diego Caballo i Ramon Folch continuen fora de combat, a més de Iago Indias, i l’únic que podria recuperar Hidalgo és César Morgado, qui ha entrenat amb normalitat durant la setmana. Més de 200 seguidors arlequinats han adquirit entrades i estaran donant suport a l'equip arlequinat.

El Nàstic, després de la patacada de quedar-se fora del play-off en l’última jornada de l’atípica passada temporada, vol tornar a intentar-ho amb l’experimentat Raúl Agné a la banqueta i una plantilla amb molt ofici: fins a 9 jugadors tenen o superen els 30 anys. A casa ha guanyat els tres partits disputats: Barcelona B (1-0), Betis Deportivo (2-0) i Alcoià (2-1). Tot apunta que Edgar, amb un esquinç lleu al lligament lateral del genoll, es perdrà el duel contra el seu exequip. El gavanenc, però, encara no s’ha descartat. Tampoc hi serà l'altre 'ex', Pol Ballesteros.

LES DADES

Estadi: Nou Estadi.

Horari: 19 hores.

Àrbitre: Sergio Escriche Guzmán (Comitè valencià).

Temperatura hora del partit: 20 graus.

Últim antecedent: 5-0 (temporada 11/12, Segona A).

Publicitat