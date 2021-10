L’obertura de l’oci nocturn, a mig gas: "les expectatives se centren en el cap de setmana"

L'oci nocturn ha retornat després de romandre més d'un any i mig tancat. El tret de sortida va ser la nit d'aquest dijous, dia 8 d'octubre. L'ambient d'una nit tan desitjada, de la qual fa temps que es parla, no a complir amb les expectatives esperades. La situació de la ciutat va mantenir la calma en tot moment, en cap moment es va produir un escenari de descontrol com en altres ocasions. En el Bar Musical, un dels bars de referència de la ciutat per a un públic que oscil·la entre els 30 i els 50 anys, hi havia gent fent copes, però no en excés. El seu responsable, Toni Expósito, assegura que la nit no apuntava maneres: "Gairebé tots els locals han decidit obrir demà (divendres) per invertir tota l'energia en el cap de setmana". Expósito té clar que l'aforament els pot fer passar una mala jugada: "La gent té ganes de sortir de festa i tindrem força públic, però el 70% d'aforament ens suposa una limitació important".

Tot i això, Expósito està molt content respecte a la nova mesura que ha pres la Generalitat de Catalunya: "És molt bona notícia la reobertura de l'oci nocturn perquè s'estabilitzi el sector després de tant de temps". Marta Sánchez, de 42 anys i usuària del bar, explica que estava esperant amb candeletes el dia: "Ho celebrem fent un brindis, tot i que amb ambient poc festiu".D'altra banda,

La Nit, un local clau per a gran part del jovent de la ciutat (majors de 21 anys), estava força ple, queda plasmat que a la una de la matinada hi havia 70 joves dins del local. Tot i la dada, els responsables no han volgut fer cap declaració."La gent té ganes d'estar dins per poder ballar", manifesta Oriol Pardo, jove de 21 anys i client de La Nit, "per això el carrer està buit, tothom és al local", afegeix. En aquesta línia, Joan Monistrol, de 23 anys, explica que s'esperava més gent: "Hi ha molta calma, segurament perquè és dijous. Estic segur que el cap de setmana hi haurà molta més gent a tot arreu". Cal remarcar que al llarg de la nit no es va produir cap incident important.

