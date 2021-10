Hidalgo: "És una situació surrealista, només puc dir que hem d'insistir"

Estava afectat, lògicament, però molt sencer. Antonio Hidalgo ha comparegut en roda de premsa després d'una trobada d'urgència a la mateixa banqueta del Nou Estadi grana juntament amb els seus dos ajudants, Juvenal i Ignasi Salafranca, el director esportiu, José Manzanera, el president Esteve Calzada i el conseller, també de l'Àrea Esportiva, Àxel Torres. És difícil trobar explicacions a una derrota increïble, després de dominar gairebé els 90 minuts i gaudir de claríssimes ocasions.

Aquestes han estat les reflexions del tècnic arlequinat:

SENSACIONS: "És una situació surrealista. Fer només dos gols en 7 jornades també és surrealista. Penso que hem estat superiors els 90 minuts i no sé ni el nombre d'ocasions clares que hem generat. Però si no fas gol és impossible guanyar. Hem fet el millor partit de la temporada i hem perdut, aquesta és la realitat".

GOL FANTASMA I EXPULSIÓ DEL DELEGAT: "Sembla que la pilota entra, també crec que hi ha hagut un penal molt clar a la segona part... Però per a mi el més greu ha estat l'expulsió del delegat Miguel Ángel Rodríguez. S'ha de fer alguna cosa per evitar aquestes situacions. Respecto molt l'afició del Nàstic, però no pot ser que un aficionat es passi el partit insultant darrere nostre, principalment a mi, el delegat i l'Ignasi. No pot ser. El quart àrbitre hauria de fer alguna cosa".

SOLUCIONS: "És un tema d'estar més encertats. L'única solució és insistir i treballar més per ser incisius ... El Nàstic ha marcat en la seva única ocasió. Gairebé només recordo una parada decisiva de Kike Royo en les 7 jornades. Però està clar que ens penalitza la falta d'encert".

VEU PERILLAR EL SEU LLOC AMB UN 4 DE 21?: "És normal aquesta pregunta, però jo em sento més tranquil ara que la setmana passada. Sé i entenc com està la nostra gent. Jo em deixo la vida per trobar solucions. Si veiés que l'equip és un desastre, també ho diria. Però no és així. Cap equip ens ha passat per sobre. Aquesta derrota és un cop dur, però hem de recuperar-nos mentalment i treballar perquè arribin els gols i les victòries".

AFICIÓ A TARRAGONA: "Només puc dir gràcies. Sempre he dit que és el millor que té el club i tots tenim moltes ganes de donar-los una les alegries que es mereixen. Insisteixo: només puc dir que treballarem més fort per aconseguir-ho".

