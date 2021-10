"No podem abaixar el cap, hem d'insistir i canviar aquesta dinàmica"

La dolorosa derrota encaixada al Nou Estadi de Tarragona va fer mal. No només perquè deixa l'equip en una situació molt compromesa -comparteix el fanalet vermell amb els filials del Betis i Sevilla- sinó perquè va fer mèrits suficients per guanyar. Els jugadors d'Antonio Hidalgo van acabar tocats anímicament, però estan convençuts que això canviarà si es manté aquest nivell de joc.

ALEIX COCH, exercint de capità

EL PARTIT: "No ens podem recriminar res. Ho hem donat tot. Estem fotuts perquè fem moltes coses bé, som molt superiors al rival, tenim ocasions molt clares, fas un gol que no et donen que hauria estat el 0-1... I acabes perdent gairebé en l'única ocasió del Nàstic. No sé si és la dinàmica o mala sort, però és evident que estem en un moment en el qual la piloteta no vol entrar".

AUTOCRÍTICA: "Està clar que vam merèixer molt més, però ara mateix estem en zona de descens i cal fer autocrítica. No ens podem mirar el melic i pensar que tot s'arreglarà. La plantilla no està dissenyada per estar en aquesta situació. Cal insistir, treballar més per canviar aquesta dinàmica negativa i fer gols".

AFICIÓ: "És normal que estigui decebuda. Només podem donar les gràcies als que han vingut a Tarragona. Que segueixen animant i donant suport. Necessitem que siguin optimistes malgrat tot".

NÉSTOR QUEROL, protagonista

OCASIONS: "No m'ho puc explicar. Qui hagi vist el partit sabrà el que ha passat. El Sabadell ha sigut superior, però hem de millorar de cara a porteria. Aquest és el gran problema. Jo mateix he tingut dues bones ocasions".

GOL FANTASMA: "Sincerament, jo he vist la pilota dins... Però l'assistent no dona gol i aquí no tenim el VAR".

PREOCUPANT 4 DE 21: "L'estadística no és gens bona. Però el vestidor se sent fort, no podem abaixar el cap i ara és el moment de demostrar personalitat. Estem a mort amb el cos tècnic, creiem en la seva idea i es tracta d'insistir i guanyar. Només podem pensar en la victòria davant l'At. Sanluqueño divendres".

