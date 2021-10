Un greu atac informàtic paralitza la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha patit aquesta nit un atac informàtic greu que ha deixat inoperatius els sistemes dels campus. A causa de la incidència, moltes classes que requereixen ordinadors han hagut de quedar anul·lades. No funcionen el web, els correus corporatius, ni els portals amb què treballen els docents i els alumnes.

Per tal de contenir l'atac informàtic, la universitat ha hagut de desactivar molts dels sistemes amb què treballa. Un equip tècnic treballa per avaluar els danys que s'han patit. En aquests moments, encara no hi ha un termini fixat per a restaurar la normalitat.

La universitat actualitzarà la informació sobre la incidència a través del seu canal central de Twitter i del de TIC UAB –Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació–.

🗣️Avís: Incidència general afectació als serveis corporatius.

⚠️ Gran part de les aplicacions corporatives no estan accesibles.

#AvisUAB_DTIC@UABBarcelona — TIC UAB (@tic_uab) October 11, 2021

