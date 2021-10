Farrés: "Hem de fer una bona xarxa de transport públic"

La jornada ha arrencat amb una taula institucional, en què hi ha pres part el director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Marc Sanglas, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, i el vicepresident de Mobilitat i Transports de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda. En el debat inicial de les jornades s'ha posat de manifest la necessitat de treballar de manera transversal i conjunta en la millora de la qualitat de l'aire, fet que passa per una reducció de l'ús del vehicle privat, sobretot aquells que són més contaminants, i potenciar el transport públic.

Tot plegat centrant la mirada en les zones de baixes emissions de Barcelona, que amb 95 quilòmetres quadrats i cinc municipis d'abast és la més gran del sud d'Europa. "Hem reduït el pas dels vehicles més contaminants en aquest espai, passant del 20% del total al 2017 a menys del 2% actualment", explica Poveda.

L'experiència de la ZBE de Barcelona ja s'ha traslladat a fora de la ciutat, concretament a Sant Cugat del Vallès, on des de l'1 de maig n'hi ha una en funcionament, amb la previsió de sancionar els conductors que hi accedeixin sense l'etiqueta ambiental corresponent a partir de l'1 de novembre. Aquesta experiència pot ser un mirall per altres municipis de l'entorn metropolità, on al 2023 els que tinguin més de 50.000 habitants hauran de disposar de mesures de reducció de l'emissió de gasos contaminants com la implantació d'una ZBE.

"La diferència entre Sant Cugat i ciutats com Sabadell o Terrassa és l'alternativa en transport públic que s'ofereix", adverteix, però, l'alcaldessa Marta Farrés. La proximitat amb Barcelona i el nombre de línies ferroviàries de Sant Cugat va molt per davant de les que es poden oferir en el gruix de municipis de l'entorn barceloní, motiu pel qual opta per potenciar el transport públic arreu.

"Hem de fer una bona xarxa de transport públic, sobretot el ferroviari, amb noves infraestructures, amb una connexió amb Barcelona, que és amb qui tenim més sinergies, però també amb Granollers, i posar aquests aspectes en un calendari realista", reclama Farrés. Per tot plegat, reclama la necessitat de treballar conjuntament entre administracions, sobretot ajuntaments, per dibuixar unes ZBE de manera coordinada: "No hi ha fronteres en l'aire", afegeix.

L'Orbital Ferroviari, reduint la pressió a Barcelona

Per la seva part, el director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Marc Sanglas, també defensa una millora de les línies ferroviàries per descongestionar Barcelona, amb línies que evitin, per exemple haver de passar per la capital catalana quan es vol anar de Sabadell a Granollers. "L'Orbital Ferroviari permetria connectar-les, generant nous punts nodals de comunicació que canviaria les dinàmiques de la gent que té necessitats actualment, però també d'aquelles que busquen feina", assenyala, reclamant noves inversions aprofitant infraestructures existents de manera parcial i millorant-ne d'actuals, com és el cas de la línia R3, que cal desdoblar-la.

A la potenciació del transport sostenible, el president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, afegeix la necessitat d'establir una línia de treball amb les empreses, sobretot la indústria. "Cal anar de la mà de les empreses perquè apostin per les energies verdes", assegura, fet que permetria reduir el volum d'emissions contaminants.