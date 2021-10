Homenatge a Lluís Companys en el 81è any del seu afusellament

El Memorial Lluís Companys va homenatjar aquest divendres l’expresident de la Generalitat, afusellat pel franquisme el 15 d’octubre del 1940, fa 81 anys.

L’acte s'ha celebrat a la masia de Can Rull, on hi ha un monument dedicat a Companys. L’homenatge ha començar amb la hissada de la bandera i El cant de la senyera i ha comptat amb els Bastoners de Sabadell, que han representat diferents balls com El ball de Moià, i una lectura de l'article El Poble de 7 de setembre de 1932 en motiu de la Inauguració Centre Democràtic Republicà de Can Rull per part de descendents de Jaume Òssul Crusafont.

