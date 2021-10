Què pensen els sabadellencs sobre els atacs a la policia?

Publicitat

La nit de diumenge, tres agents de la Policia Municipal de Sabadell van resultar ferits després d’intentar aturar la fugida d’uns lladres. Aquest és només un dels atacs que han patit les forces de l’ordre les darreres setmanes a Catalunya. De fet, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha avisat que s’ha detectat un “preocupant increment de violència contra l’autoritat policial”.

Albert: “Cal més educació ciutadana”

L’Albert, veí de Sabadell, opina que cal més educació ciutadana. “És l’única manera d’evitar els atacs”, afegeix.

Manuel i Teresa: “Els atacs als policies són una falta de respecte”

El Manuel i la Teresa també creuen que cal més consciència social per evitar més agressions a les forces de l’ordre. “Els atacs als policies són una falta de respecte a l’autoritat. A més, també s’ha de dir que els polítics tampoc s’estan posant al costat dels agents”, etziba el Manuel. En aquest sentit, la Teresa creu que també s’ha de multar aquelles persones que realitzin actes incívics. “A vegades és l’única manera de fer entendre què es pot fer i què no”, lamenta.

Albert G.: “Hi ha molta gent neguitosa que pot perdre els papers”

Per la seva banda, l’Albert no està d’acord amb la violència injustificada cap a la policia, però considera que les forces de l’ordre no acostumen a fer de mediadors per solucionar els conflictes al carrer. “La seva actitud sol ser provocativa i arrogant. A més, moltes vegades ha sigut la policia qui ha actuat de forma violenta cap a la població sense cap sentit”, assevera. L’Albert G. també creu que la pandèmia no ha ajudat a relaxar les tensions entre els “dos bàndols”. “Hi ha molta gent neguitosa que pot arribar a perdre els papers. No són moments fàcils”, reflexiona.

