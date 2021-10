Montse Navarro: La veu de la moda que sedueix la Creu de Barberà

Creu en el comerç de proximitat, en el tracte de tu a tu i que la força fa la unió dels petits. Quan va decidir muntar la seva botiga –Desig Moda– a la porta d’entrada de la Creu de Barberà, sabia que no seria bufar i fer ampolles. Però ha estat una decisió encertada: “La roba i la moda sempre m’han apassionat. I ara en gaudeixo plenament”. Poc després, Montse Navarro es va convertir en una peça clau en la maquinària del comerç local.

Membre de l’associació Comerç Creu, ha impulsat la digitalització del petit comerç de la zona. “Instagram és un gran aparador. I el comerç tradicional encara no n’és gaire conscient”, considera. Mà a mà amb els botiguers de tota la vida, els ha donat les eines per llançar-se a la digitalització. I, per què no, al marketplace.

Vestir amb personalitat

Va néixer i créixer al mateix barri on ara treballa. Se’n sent orgullosa, i s’ha marcat la fita d’envellir amb la seva clientela. Tot i això, fa un repàs de com ha canviat la fisonomia de la Creu. “Abans tot eren botigues i esplendor comercial. Ara tot està concentrat a tres punts: l’avinguda, la plaça de la Creu i el passeig dels Almogàvers”, expressa.

Si bé és cert que en els últims anys han desaparegut les ramificacions comercials per condensar-se en les grans artèries, Navarro considera “clau” continuar apostant per les botigues de barri. “Feia falta una oferta jove, el comerç de la zona estava molt inclinat a la gent gran”, diu. Navarro creu que les modes no estan per seguir-les, sinó per fer-les nostres. “És part de la nostra personalitat. I la indumentària pot deixar entreveure un estat d’ànim”, apunta.

Ara, la proximitat està de moda. La pandèmia ha fet palès el paper del comerç als barris: “Sense nosaltres, els carrers estan més foscos”. Montse Navarro diu que és el moment de la botiga tradicional. “Hem pujat uns graons”.

