L'avinguda de Barberà estrenarà il·luminació LED

L'Ajuntament renovarà tota la il·luminació de l'avinguda de Barberà perquè disposi de llums LED, que ofereixen una major visibilitat i menor consum energètic. El consistori invertirà prop de 740.000 euros en l'operació.

La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte aquest dilluns, i ara caldrà licitar, adjudicar i començar les obres, per la qual cosa encara no hi ha calendari, però previsiblement serà cap al primer trimestre de l'any que ve. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, espera que els treballs puguin començar aviat per fer que aquesta via "sigui més sostenible i segura". Un cop comencin, es preveu que les obres durin 10 mesos.

Il·luminar la vorera

Ara mateix la llum només dona a la calçada i amb les noves lluminàries també s'il·luminarà la vorera, molt fosca actualment, una situació llargament denunciada pels veïns. La reforma de la il·luminació de l'avinguda Barberà es farà en tot el seu recorregut, des de la Gran Via a la plaça de la Creu.

