La Rambla del Turisme va tornar per projectar la reactivació del sector

La ciutat va recuperar la Rambla del Turisme, aquest dissabte. L’esdeveniment, impulsat per l’associació Sabadell Viatgera i amb el suport de l’Ajuntament, va servir per promocionar el sector amb diferents propostes. Tastets de cerveses, xerrades per inspirar destins internacionals, música d’arrels africanes, exhibicions de ball, ioga i tallers infantils van ser algunes de les acvititats que van dinamitzar la jornada a la plaça del Doctor Robert.

Les agències de viatges, a través de la cita, van evidenciar la reactivació del sector turístic, que es prepara per a tornar a satisfer les ganes de veure món dels sabadellencs. “Hem pogut fer bandera del viatge segur i que la millor manera de viatjar és amb alguna de les empreses que formen part de Sabadell Viatgera”, reivindica Josep Sala, vicepresident de l’associació, formada per 26 agències de la ciutat. La nova Rambla del Turisme reformula la tradicional jornada que es va celebrar a Sabadell des dels anys 80.

Les agències de viatge de la ciutat treballen per a recuperar la quota de mercat perduda per culpa de la Covid i apunten que ho fan amb consciència mediambiental. L’esdeveniment d’aquest dissabte també va servir per a reivindicar la projecció de la ciutat de cara a l’exterior, com a destí, per a enfortir la Marca Sabadell.

