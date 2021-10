Entitats i institucions s'uneixen per fomentar l'activitat física i reduir el càncer de mama

Entre una i dues de cada vuit dones seran diagnosticades de càncer de mama o ovari al llarg de la seva vida. La tendència és ascendent i entitats i institucions de Sabadell s'han unit per intentar frenar aquesta corba. El Parc Taulí, l'Ajuntament i l'Associació Mama Ovari Hereditari (AMOH) promouen la campanya 'Per la salut, Sabadell es mou', amb què volen animar totes les dones de 25 a 55 anys, sanes i supervivents, a fer esport. La campanya s'ha presentat aquest dimarts a l'hospital, coincidint amb el Dia mundial del càncer.

L'activitat física està directament relacionada amb un millor estat de salut. El director del servei d'Oncologia del Taulí, Miquel Àngel Seguí, subratlla que "l'estil de vida, la dieta correcta i l'exercici són fonamentals, poden ajudar a disminuir entre un 20 i un 25% de casos de càncer de mama".

Una eina per incentivar a fer esport

El programa 'Per la salut, Sabadell es mou', serà un programa que permetrà trobar en un mateix lloc les diferents activitats que s'organitzen a la ciutat, incloses les que s'organitzaran amb la col·laboració del Club Natació Sabadell, TUS, Cercle Sabadellès 1856, l'ESDi, Baricentro, Ràdio Sabadell i Eurofitness.

La presidenta d'AMOH, Marisa Cots, explica que aquest programa, juntament amb l'aplicació per mòbils que estarà disponible en les pròximes setmanes, permetran aglutinar totes les activitats per incentivar la població a participar-hi. "Tothom sap que s'ha de cuidar i fer esport, però costa molt fer aquest pas. En comptes de campanyes, fem un programa per incentivar i acompanyar les persones", apunta Cots. L'aplicació també vol servir per recomanar accions com visitar el ginecòleg per fer els controls rutinaris establerts i evitar el sedentarisme.

La regidora d'Esports de l'Ajuntament, Laura Reyes, ha explicat que més de la meitat de sabadellencs fan activitat física de forma habitual, destacant que la ciutat disposa d'una àmplia xarxa d'equipaments esportius públics i privats, així com el Rodal. Tanmateix, l'edil de Salut, Sònia Sada, aplaudeix la "mirada des de la prevenció i protecció de la salut" que fan entitats com AMOH, especialment en aquest cas tractant-se d'una patologia a la qual "li falta visibilització".

Al Parc Taulí cada any es diagnostiquen uns 250 casos de càncer de mama, "amb un lent però progressiu increment en els últims 10 anys", indiquen fonts de la corporació sanitària. La supervivència és del 85% i a l'hospital sabadellenc hi ha una trentena de persones que treballen directament en el diagnòstic, tractament quirúrgic i mèdic, seguiment i rehabilitació de les pacients.

Publicitat