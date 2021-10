Nous sensors permetran controlar la qualitat de l’aire

L’Ajuntament de Sabadell instal·larà almenys un sensor de qualitat de l’aire i acústica a cada districte de la ciutat. En aquells més grans n’hi podria haver més d’un, cosa que s’està valorant actualment. El Govern ha aprovat treure la iniciativa a licitació per valor de 300.687 euros i un període per instal·lar-los de dos anys, de manera que previsiblement no entraran en funcionament fins a finals del 2023 o ja entrats al 2024. La meitat del cost del projecte es finançarà amb fons europeus EDUSI.

Amb aquests sensors el consistori podrà disposar de més informació sobre la qualitat de l’aire a escala local, cosa que facilitarà la presa de decisions en àmbits com el de la mobilitat. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, subratlla que “com més dades tinguem, millor podrem prendre decisions”.

Dades obertes

Les dades que generin els sensors estaran a disposició perquè tota la ciutadania, els serveis tècnics de l’Ajuntament i els diferents agents econòmics de la ciutat els puguin consultar en temps real. El mapa de dades dibuixarà la qualitat ambiental de cada tram de carrer i integrarà informació de tres tipus: dades meteorològiques, de la qualitat de l’aire i de la qualitat acústica.

El projecte d’instal·lació dels sensors és una de les mesures incloses en el pla per reduir la contaminació acústica fins al 2025, aprovat al ple d’aquest mes d’octubre. Una de les accions que es preveuen és controlar el soroll de les terrasses dels bars i restaurants. En total, s’han planificat 25 accions per al període 2021 - 2025; vint d’elles dirigides a reduir l’impacte de la contaminació acústica. A Sabadell, els punts crítics on se superen els 75 decibels de soroll acumulat són al llarg de tota la Gran Via. També a la carretera de Barcelona, la rambla d’Ibèria, la ronda de Ponent i els carrers de Francesc Layret i Boccaccio.

Aquests sensors seran complementaris a l’estació meteorològica de recollida de dades de la Generalitat ubicada entre la carretera de Prats de Lluçanès i la Gran Via.

