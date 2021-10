Toni Gabarre: "Ara m'haig de guanyar el lloc i estic segur que arribaran els gols"

Gairebé mig gol per partit. Aquesta va ser la impressionant mitjana de Toni Gabarre en la seva etapa a l'At. Balears, rival del Sabadell el diumenge que ve (12 h). El davanter d'Osca reconeix que la temporada 19/20 a les files de l'equip illenc va ser "molt especial. Tinc uns grans records i m'agrada tornar, però ara només desitjo la victòria visitant". Va marcar 15 gols en les 28 jornades de la lliga regular, aturada per la pandèmia. També n'havia fet 15 una temporada abans a les files del Tudelano. Per això sorprèn que encara estigui a zero d'arlequinat després de 8 jornades.

"La lesió em va impedir començar de manera normal, però ja està totalment oblidada i em sento molt bé físicament. Potser em falta agafar el ritme de competició. Això depèn del míster. Sé que ara mateix m'haig de guanyar el lloc i entreno al màxim per fer-me un forat a l'onze i aportar el màxim de mi", explica. Sobre la sequera de 360 minuts que va trencar Moha davant l'At. Sanluqueño, admet que "sis hores sense marcar un gol són moltes hores. Els davanters, però, vivim del dia a dia i cada partit que no marques augmenta la pressió. Hem de saber conviure amb aquestes situacions, però ara que ja va marcar Moha, estic segur que també arribaran els gols dels jugadors d'atac".

La primera victòria de la temporada ajuda a canviar el xip i veure el futur amb més optimisme: "És un tema de confiança. Veure que treballes bé, jugues bé, tens oportunitats i no guanyes et mina la moral. Encara no hem fet res, però la victòria contra l'At. Sanluqueño et permet guanyar confiança i anímicament és important. Estem amb moltes ganes de sumar tres punts més". Gabarre, però, recorda que "encara estem a la part baixa de la taula i si volem mirar cap amunt, hem de donar un cop a la taula en camps com el de l'At. Balears. En teoria lluita pel mateix objectiu que nosaltres. Ara el tenim lluny i seria una bona ocasió per retallar diferències".

Admet, de totes maneres, que és un rival d'entitat. "Els números l'avalen. No ha perdut cap partit i a casa és fort. Sense Dioni? Sempre es pot notar l'absència del màxim golejador, però tenen bons davanters com Vinicius o Manel (l'exarlequinat) i altres jugadors de molta qualitat. L'hem analitzat amb el cos tècnic i és un bon bloc. És un equip amb les idees molt clares i no es complica la vida". Gabarre ja va jugar al remodelat Estadi Balear i considera que "és una mica més estret que la Nova Creu Alta, però la gespa estarà en perfectes condicions i és un escenari per jugar molt bé a futbol".

El 9 arlequinat també ha volgut tenir un gest cap a l'afició arlequinada. "És molt important per a nosaltres tenir el seu suport en moments difícils, com va passar divendres passat. En altres camps a vegades passa a l'inrevés quan les coses van malament. L'afició ens dóna confiança i això és clau per tirar endavant", subratlla. Ell, a títol personal, també va protagonitzar una curiosa anècdota: dos nens del prebenjamí li van demanar una foto quan escalfava a la banda. "Quan va acabar el partit i ja marxava al vestidor ho vaig recordar i vaig tornar al camp per fer-nos la foto amb ells. Tots hem sigut petits i aquests detalls no costen gens", ha explicat.

Quatre horaris més

La Federació Espanyola de futbol ha fet públics quatres horaris més (de la jornada 13 a la 16) de la Primera RFEF. El Sabadell jugarà quatre setmanes seguides en dissabte:

20 novembre: RM Castilla-Sabadell (17 hores)

27 novembre: Sabadell-Andorra (19 hores)

4 desembre: UE Costa Brava-Sabadell (17 hores)

11 desembre: Sabadell-Betis Deportivo (17 hores)

