El jove ciclista sabadellenc Albert Soler bat un rècord mundial

El jove ciclista sabadellenc Albert Soler, de només 14 anys, ha aconseguit acumular el desnivell de l'Everest amb bicicleta i d'aquesta manera ha establert un nou rècord mundial. Es tracta del repte conegut com a Everesting Challenge. Les xarxes socials han aconseguit crear desafiaments en tots els àmbits. En les últimes modes destaca el ciclisme amb aquest repte que consisteix a mesurar el desnivell acumulat en una de les seves rutes amb l'objectiu d'assolir els 8.848 metres, és a dir, el total de desnivell acumulat de l'Everest, el sostre del món situat a la serra de l'Himàlaia.

Albert Soler, actual alumne de quart d'ESO de l'Escola Pia, ha estat l'esportista més jove en l'àmbit mundial que ha batut aquesta fita. Ha assolit els metres amb un total de 15 hores i 38 minuts. Soler se sent satisfet: "és un orgull i un honor poder dir que soc l'esportista més jove que ha batut el rècord mundial. El resultat ha estat fruit d'un esforç constant, acompanyat de molts sacrificis". D'altra banda, explica que el desafiament no ha estat gens fàcil: "al llarg de la prova hi ha moments molt bons, però també molt dolents, tant en el tema físic com mental".

Constantment li ressonaven les preguntes: "té sentit el què estic fent? Per què ho faig?, què m'aportarà?". Per la manca de respostes als interrogants, el jove admet que en moltes ocasions havia pensat a abandonar, però gràcies al suport incondicional del seu entorn més proper va poder seguir endavant: "sense la meva família no hagués estat possible, ha estat un suport clau en el repte". Des de fa més de set anys Soler practica la bicicleta de muntanya. Assegura que "és la meva vida, no m'imagino viure sense pedalar", apunta.

El jove va descobrir el repte a principis d'any, però fins a l'estiu no va aconseguir començar-lo. Va escollir un tram de pujada del camí de Sant Llorenç Savall, en concret a la Vall d'Horta, fent 83 pujades i un total de 143 quilòmetres. Repte aconseguit.

Gran popularitat

El repte fa anys que té presència a les xarxes socials, però en l'escenari postconfinament s'ha estès aquesta moda. L'Everesting és un desafiament que consisteix a pujar els metres acumulats similars a la muntanya més alta del món i està guanyant adeptes de mica en mica. La prova, que té regles simples, però clares, ha aconseguit gran popularitat i s'està convertint en un dels reptes més demandats del ciclisme.

Per aconseguir-ho els esportistes han d'escollir una pujada, sigui un port de muntanya o un tram d'aquest. Un cop fixat l'objectiu el pujaran i baixaran, sempre pel mateix vessant, tantes vegades com sigui necessari per aconseguir el desnivell positiu assenyalat. El repte neix sota el lema 'exageradament simple, però brutalment dur: l'Everesting, el repte més gran mundial d'escalada', i es publiquen els diferents resultats a través de la pàgina web oficial. Cada ascensió ha de ser completa. Les bicicletes autoritzades són de carretera i BTT i, evidentment, no estan autoritzades les elèctriques.

