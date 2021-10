L'invicte At. Balears mesura la recuperació del Sabadell

La primera victòria de la temporada va significar com un alliberament, treure's un pes del damunt. Ara el gran repte arlequinat és donar-li continuïtat aquest diumenge (12 h) en el retorn al remodelat Estadi Balear davant un At. Balears que no coneix la derrota i és segon per darrere de l'imparable Vila-real B. Nou punts els separen a la taula. Guanyar significaria escurçar les diferències i també un cop d'efecte de gran dimensió.

L'estat d'ànim al vestidor arlequinat ha canviat després de la primera victòria. "Estem millor perquè era molt necessari guanyar", però al mateix temps Antonio Hidalgo posava un punt de realitat. "No podem oblidar que ens trobem encara en zona de descens i el primer pas és sortir d'aquesta situació. Per això l'objectiu de cada setmana és sumar de tres en tres". El tècnic arlequinat subratlla que "els jugadors estan fent un gran esforç, però, sincerament, no pensava que trigaríem tant a veure sobre el camp els bons resultats. Volem continuar en aquesta línia".

Sabadell i At. Balears, a priori, serien dos candidats a lluitar per les places de privilegi. "Ara mateix, ells ho són i nosaltres, no. Els números no enganyen. És un equip molt sòlid i compensat, espero un partit de màxima exigència. Sense el golejador Dioni? És un home important, però en tenen altres de gran nivell com Canario, Manel, Vinicius o Petcoff, amb molta experiència", alerta Hidalgo. Sense oblidar l'hàbil Armando Sashoua, un jove jugador que va arribar cedit pel Tottenham fa dues temporades i ara ja és propietat del club balearico. A Palamós va certificar l'última victòria davant la UE Costa Brava amb un golàs (1-2).

Iago Indias i Ramon Folch, que han entrenat amb absoluta normalitat aquesta setmana i, aparentment, estan en condicions físiques per jugar podrien ser les principals novetats en una llista on no hi seran Diego Caballo i David Astals. Després de repetir l'onze a les dues últimes jornades, Hidalgo es planteja algun retoc. "Cada rival és diferent i demana també perfils diferents en alguna posició", ha deixat entreveure.

Encara invicte

L'At. Balears, des de l'arribada de l'empresari alemany Ingo Volckmann, només té al cap l'ascens al futbol professional. L'ha fregat dues vegades i ara torna a ser aspirant. Encara invicte, a casa suma dues victòries (4-1, Albacete i 1-0 Betis Deportivo) i dos empats (Vila-real B, 0-0 i Linares, 1-1). El tècnic de Castellar del Vallès, Xavi Calm, que va estar al Futbol Base del Centre d'Esports arribant a entrenar el juvenil, s'asseu a la banqueta després d'intercanviar els papers de director esportiu amb Jordi Roger la temporada passada. No tindrà el màxim golejador de l'equip Dioni (6 gols), sancionat. L'exarlequinat Manel Martínez apunta a titular fent parella amb el brasiler Vinicius Tanque a l'atac. Completen el cartell d'ex, el porter Xavi Ginard, a l'ombra de René, i el preparador de porters, Marc Antoni Rodríguez.

LES DADES DEL PARTIT

9a jornada

Estadi: Balear

Àrbitre: Juan Antonio Campos Salinas (Comitè murcià).

Últim antecedent: Temp. 2018/19: 1-2 (gols d'Aleix Coch i Pol Ballesteros).

Temperatura a l'hora del partit: 22 graus.

