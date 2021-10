Càstig excessiu d’un Mataró molt sòlid

No van fer els mèrits suficients per guanyar, però tampoc per encaixar una de les derrotes més contundents que es recorden a Can Colapi. Un càstig excessiu davant un Mataró que va demostrar per què és l’equip menys golejat de la categoria.

I per estrany que sembli, l’Escola Pia va tenir nombroses ocasions durant la primera meitat per avançar-se, però Isaac Fernández va ser un mur infranquejable davant les arribades de Jordi Sardà o Peluca. A l’altra porteria, dues genialitats de Pol Novo i Panocha permetien als de Sito Rivera marxar al descans amb un sorprenent 0 a 2 per les ocasions d’uns i altres.

A la segona meitat, el domini va ser escolapi fins a l’equador del segon temps, però, novament, els de Pedro Donoso no trobaven el camí del gol, per desesperació de la cinquantena d’aficionats congregats al pavelló del carrer de Garcilaso. Fer el tercer gol de la tarda era cabdal i els mataronins no desaprofitarien l’escenari: contracop visitant i Novo, a plaer, feia el 0 a 3. A contracorrent, i amb la tàctica del porter-jugador, l’Escola Pia buscaria escurçar la distància, però no va ser el dia. Tres pèrdues a camp contrari s’acabarien traduint en el definitiu 0 a 6.

En caiguda lliure

Les alarmes s’han encès al carrer dels Montcada després de sumar la quarta derrota en sis partits davant el Segorbe a domicili (5-2), el duel directe de la jornada per sortir de la zona baixa de la taula. L’equip de Borja Burgos cau en posicions de descens i necessita urgentment revertir aquesta situació abans que sigui massa tard. El tourmalet que el durà a enfrontar-se a Industrias B, Ibiza Gasifred, Barceloneta i Escola Pia marcarà el futur de la temporada. Qui continua sense estrenar-se és l’Amics del Pou-Nou Escorial, que va encadenar una nova golejada davant el Ripollet (1-6).

