El Sabadell Rugby Club pateix la primera derrota de la temporada (24-29)

Primera ensopegada. El Sabadell Rugby Club va caure per un ajustat 24-29 en el partit disputat a La Roureda davant un gran rival com Els Senglars de Torroella. Tot i això, els sabadellencs van poder aconseguir la bonificació defensiva que els manté a la part alta de la classificació. Un mal inici de la segona meitat va fer que els arlequinats no puguin seguir invictes a la fase d'ascens a Divisió d'Honor Catalana.

Els homes de Fran González van començar molt bé el partit, com ja és habitual, i van anotar una marca quan encara no s'havien disputat cinc minuts. Poc després, Jan Gómez anotava un cop de càstig i Oriol Ferran interceptava una pilota al mig del camp que acabava en assaig. Al minut quinze el marcador era favorable per 17-0 i semblava que seria un enfrontament plàcid. A partir d'allà, però, els visitants van imposar el seu joc, molt més físic i de contacte i van entrar al partit. Just abans del descans els de Torroella van anotar un assaig després d'una jugada de la davantera i deixaven el marcador 17-7 a la mitja part.

A la represa, els Senglars van sortir amb moltes ganes i van generar molt més perill i en només quinze minuts van aconseguir tres marques i un cop de càstig que els servia per donar la volta al marcador, 17-29. Els arlequinats, però, van recuperar el control del partit i van poder anotar una marca, en mans d'Oriol Alcázar, que apropava els de Sabadell a només cinc punts. Tot i les ofensives locals per tornar a liderar el partit, els de Fran González no van poder aconseguir trencar la defensa de Torroella i patien així la primera derrota de la temporada.

El tècnic arlequinat, Fran González, lamentava al final del partit no haver pogut mantenir el control durant tot l'enfrontament i assegurava que "en aquesta categoria, si no estàs concentrat els vuitanta minuts, passen coses d'aquestes". L'entrenador afirmava que tocarà preparar bé els dos partits que falten si volen aconseguir l'ascens al tercer graó del rugbi espanyol.

Després de quatre partits consecutius, la lliga s'atura aquest cap de setmana i es reprendrà el cap de setmana del 6 i 7 de novembre on el Sabadell RC visitarà La Foixarda amb la intenció d'aconseguir una victòria contra el filial dels Gòtics que els apropi a l'ascens. Actualment el conjunt sabadellenc és tercer, mentre que els barcelonins els segueixen a la classificació a només quatre punts. Un duel clau.

