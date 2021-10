Txell Miras innova a la 080 Barcelona Fashion

[Per Marina Torras]

Crear ritmes i trencar-los, interrompre l’harmonia a través dels colors i teixits és la temàtica d’(A)simfonia, la nova col·lecció d’hivern que la dissenyadora Txell Miras, originària de Matadepera amb estudi a Terrassa, ha presentat a la 28a edició de la 080 Barcelona Fashion.

Per primer cop, Miras ha inclòs un tallatge masculí als dissenys. La decisió ha nascut arran de la demanda de les botigues, que asseguraven que aconseguir una col·lecció per a homes s’havia convertit en una necessitat. “Les peces que dissenyo normalment són unisex, però el tallatge no valia per a homes. Crear ara roba pensada també per al gènere masculí ha estat tot un repte, però estic molt satisfeta amb la rebuda. A partir d’ara l’inclouré en futures col·leccions”, ha assegurat la dissenyadora.

La roba ampla és el patró de la col·lecció, que gira al voltant de la comoditat i pensada per tal que la gent pugui combinar les diferents peces en el seu dia a dia. “M’agrada combinar l’estil oversize amb un de més skinny i complements cenyits, com un cinturó o cinta”, ha assenyalat Miras.

Disseny i espai

La inspiració va néixer a través de l’espai escollit per gravar la Fashion Film, mostra audiovisual dels nous dissenys en substitució de les passarel·les presencials. Ja és el tercer any que la 080 Barcelona Fashion es duu a terme en format digital, i enguany, l’Espai XC, situat a Esplugues de Llobregat i creat per l’escultor Xavier Corberó, és l’indret protagonista de les gravacions.

La seva estructura desigual, que juga amb la forma i la simetria, segueix els corrents artístics del dadaisme i el surrealisme, preferides de Corberó. Ha estat la font perquè Txell Miras deixés volar la seva imaginació i escollís una paleta cromàtica neutra, de grisos, blaus i negres, que recorden al to grisós i monocolor de l’espai.

Formigó de l’edifici

“Volia representar l’estètica de l’edifici amb el cos i els complements. La llana grisa recorda al formigó de l’edifici, i els adorns facials i capil·lars són del dissenyador Alexis Ferrer i s’inspiren en les columnes”, ha explicat Miras, que ha jugat amb l’efecte clarobscur dels looks.

Les peces de roba escollides de color fúcsia i blau elèctric, però, el que busquen és cridar l’atenció i trencar amb l’harmonia. “Volia combinar estètica i música, representar la sensació de desritme que es crea quan una nota d’una melodia que desentona. Buscàvem crear contrast”, ha comentat Miras.

Fins a 22 marques participen en aquest esdeveniment de moda, amb Fashion Films, que es presenten des del dia 25 d’octubre fins al 28 del mateix mes.

