El calendari solidari d’Avan ofereix un sorteig mensual gràcies a la col·laboració del comerç

La Fundació Avan ha presentat aquest dimecres a la seva seu el calendari solidari del 2022, que aquesta vegada té la particularitat que a la pàgina de cada mes inclou la història vital d’algun membre de la fundació. Dotze usuaris de l'entitat han pogut explicar la seva història per donar-la a conèixer als lectors a través d'un codi QR que es pot escanejar amb el mòbil.

Com a novetat, cada mes es farà un sorteig de la mà de dotze comerços solidaris que patrocinen el calendari. La gerent d'Avan, Lídia Gil, explica que es tracta d'un calendari pensat per ser utilitzat en el dia a dia, amb espai suficient per incloure-hi anotacions. Gil indica que "pretenem estar presents a moltes cases, el que vol la gent és tenir espai per escriure els metges, que sigui molt pràctic".

El calendari ja es pot comprar a totes les seus d'Avan (a Sabadell, c/ Estrella, 110) i té un cost de 6 euros (donatiu). La fundació calcula que amb aquesta acció podrà recollir entre 10.000 i 12.000 euros, diners que es destinaran íntegrament al pressupost de l'organització ja que fer-la no té cap cost per Avan, perquè la impressió la paguen patrocinadors.

