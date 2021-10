La Campanya Contra el Quart Cinturó demana retirar aquest projecte dels pressupostos

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha reclamat als grups parlamentaris catalans al Congrés dels Diputats que presentin esmenes per retirar dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) el projecte del Quart Cinturó, una proposta inicial prevista als comptes del 2022.

Els PGE preveuen dues partides clau per al perllongament per trams del Quart Cinturó de Barcelona– o B-40– seguint l’esquema de radialitat sobre Barcelona, i batejada també com a Ronda del Vallès, N-II, etc. Es tracta d'una partida pels 6,2 km de tram entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls i l'estudi del subtram Terrassa a Caldes de Montbui. Les dues partides incloses servirien per seguir executant l’obra del tram Abrera - Terrassa i per acabar els treballs de redacció l’Estudi Informatiu del Quart cinturó al Vallès Occidental i Oriental.

En aquest sentit, la CCQC emplaça els partits que han manifestat la seva disconformitat respecte aquest projecte –ERC, Junts, CUP i En Comú Podem– que es posicionin radicalment en contra de les partides pressupostàries incloses en aquesta proposta inicial dels PGE. "És necessari eliminar aquestes partides per orientar-les a d’altres actuacions que contribueixin a capgirar el model de mobilitat insostenible", defensen.

La Campanya considera que aquesta infraestructura "vulnera tot el marc normatiu ambiental i energètic" i suposa "l’incompliment dels objectius de reducció d’emissions de gasos contaminants".

Publicitat