L’aparcament d’FGC a Can Feu-Gràcia guanya un 7,7% d’usuaris després del primer any Covid

La millora de la situació epidemiològica i el retorn progressiu a la presencialitat a la feina i als estudis ha comportat que l’aparcament d’FGC a Can Feu-Gràcia ja superi el 2021 les dades d’ocupació de l’any passat.

En tot el 2020, el primer any Covid, 5.200 vehicles van fer servir aquest pàrquing, mentre que de gener a agost d’enguany ja n’hi han passat 5.600 (+7,69%), segons les dades facilitades per l’empresa ferroviària, que no pot indicar si es tracta de vehicles únics. Tot i això, l’inici de la pandèmia va trencar la dinàmica de creixement que havia tingut l’ús de l’aparcament entre els anys 2018 i 2019, en què la seva ocupació total va ser de 6.000 i 8.400 vehicles anuals, respectivament, una xifra que es podria assolir aquest any si es manté el ritme actual.

Aposta per la infraestructura

Fonts de la companyia valoren que “l’aparcament recupera progressivament les xifres d’ocupació d’abans de la pandèmia en paral·lel a la tornada progressiva de la demanda al transport públic”, i afegeixen que en l’actual context d’emergència climàtica “apostem clarament per aquest tipus d’accions, dirigides a fer un canvi en la forma en què ens desplacem, facilitant al màxim que les persones puguin disposar d’alternatives al vehicle privat per moure’s i reduir així la contaminació atmosfèrica”.

Diàriament, a l’aparcament hi estacionen una mitjana de 40 vehicles durant un temps mitjà de quatre hores, tal com exposa FGC. La mateixa empresa indica que la majoria d’usuaris fan servir l’espai entre setmana, ja que tant dissabte com diumenge baixa molt considerablement el nombre de passatgers dels trens per la reducció d’activitat. Tenint en compte que el pàrquing té unes 120 places, la seva ocupació cada dia sol ser del 33,9%. L’ús de l’aparcament, amb accés per la carretera de Molins de Rei, 41, està destinat i és gratuït per als clients que tinguin un abonament multiviatge d’FGC.

