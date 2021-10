Agrada el símbol com a Capital de la Cultura 2024 als veïns?

Jaume: “Em sembla elegant i poc carregat”

Una ceba i unes cortines d’escena són els dos elements que representaran Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana el 2024. El pintor sabadellenc Ramiro Fernández Saus (1961) és el creador de la imatge de l’esdeveniment. El Jaume, sabadellenc, però que actualment viu a bona part de l’any a Canàries, opina que el símbol està “molt ben trobat”. “Em sembla elegant i està poc carregat. La ceba és un element molt nostre i les cortines del teatre sembla que representin La Faràndula”, explica. Ell admet que li hauria costat posar-se a la pell de Fernández: “No soc dissenyador i no sé com hauria fet el logotip, he de ser sincer”, reconeix.

Mirasònia: “El trobo original, perquè representa l’essència de Sabadell”

“La ciutat serà una bona Capital de la Cultura el 2024”. A la Mirasònia també li agrada el símbol. “El trobo original, perquè representa l’essència de Sabadell. Si et fixes en els detalls, pots saber que el logotip fa referència a la nostra ciutat”, afirma. Ella, com el Jaume, tampoc sabria quin tipus de símbol hauria dibuixat. “Costa pensar-ne un i encara més executar-lo”, reflexiona. Així mateix, la Mirasònia opina que Sabadell està ben preparada per ser Capital de la Cultura 2024. “Tenim molt bons teatres i actors. Segur que la ciutat complirà. Serem un referent per a la resta de ciutats catalanes”, finalitza.

Xavier: “Costa d’entendre els elements que el formen”

“La idea és bona, però l’execució, des del meu punt de vista, és força millorable”. Per la seva banda, el Xavier opina que costa de diferenciar a primera vista els elements que formen el símbol. “Els extrems del dibuix no s’acaben d’entendre. Jo veia una cama i dos turmells, en comptes d’un teló de teatre”, indica. Així i tot, opina que la idea de Ramiro Fernàndez és bona, però ell hauria donat més importància a les cortines d’escena i no tant a la ceba. “Tot i aquests petits defectes, crec que el símbol defineix Sabadell, perquè et fa la sensació d’entrar a un espectacle cultural”, explica. D’altra banda, el Xavier considera que la ciutat serà una bona Capital de la Cultura el 2024, però, a la vegada, opina que haurà de “posar-se les piles”. “Terrassa ens passa per davant en la dinamització de la cultura”, lamenta.

