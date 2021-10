Joan Mena (En Comú Podem): "Volem aturar les partides destinades al Quart Cinturó"

Joan Mena, diputat d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, ha ofert aquest matí una valoració de l'impacte dels pressupostos generals de l'Estat per al 2022-que s'han d'aprovar abans del 31 de desembre- a Sabadell i a la resta de la comarca. El polític sabadellenc confia que s'aprovaran els comptes i assegura que beneficiaran a tot el Vallès. Així i tot, els hi posa una pega: les partides previstes pel Quart Cinturó. "Volem aturar-les, perquè creiem que és una mala notícia que no s'hagi desprogramat aquest projecte, que forma part d'un model de mobilitat caduc. De la mateixa manera que aturem l'ampliació de l'aeroport del Prat, també volem enterrar qualsevol opció de fer el Quart Cinturó", ha reivindicat.

Dit això, Mena ha explicat que els pressupostos contemplen el soterrament de les vies del tren a Montcada i Reixac de la línia R-4 de Rodalies. "Ajudarà a donar cohesió territorial al municipi. A més, els sabadellencs també s'hi veuran identificats, ja que està previst que augmenti la freqüència de trens a la línia, que passa per Sabadell", ha explicat Mena.

Confiança amb l'aprovació dels PGE

El diputat de la formació lila al Congrés dels Diputats ha agraït a ERC i Bildu que no hagin presentat una esmena a la totalitat als pressupostos generals. Això sí, és conscient que caldrà negociar com queda finalment la llei de l'audiovisual, que en principi inclourà percentatges per blindar el català en la producció, el doblatge i la subtitulació, segons ha avançat la portaveu dels republicans al Congrés, Marta Vilalta. "Nosaltres creiem que la llei de l'audiovisual ha de blindar el model plurilingüístic d'Espanya: totes les llengües de l'Estat han de tenir presència als mitjans de comunicació públics", ha indicat.

D'altra banda, Mena ha assegurat que els comptes són "expansius": "Deixaran enrere les èpoques d'austeritat del PP i Convergència. Invertim un 20% i un 14% més en sanitat i educació públiques, respectivament", exposa. A més, el polític sabadellenc posa èmfasi que els comptes tenen previst l'increment del salari mínim interprofessional i l'entrada en vigor de la llei d'habitatge, que regularà els lloguers de les zones més tensades.

