Manuel Martínez: L’obsessió per oferir menjar de qualitat i bon servei als clients

Treballar al sector de la restauració suposa molts sacrificis, però, a la vegada, comporta satisfaccions. Veure la cara de felicitat dels clients quan tasten el menjar que se’ls ha preparat és un dels plaers més grans per als restauradors. Així ho assegura Manuel Martínez (Sabadell, 1969), que ha treballat des d’adolescent en un històric local familiar d’hostaleria del barri de Campoamor, l’anomenat Bar Los Martínez. El seu pare va obrir-lo l’any 1970 i dels seus nou fills, quatre han agafat les regnes del negoci. El Manuel, un dels propietaris, assegura que el bar ha sigut, i encara és, el mitjà de vida de la seva família. “No seríem qui som sense ell”, remarca.

Martínez considera que si l’establiment ha aguantat més de 50 anys, és gràcies a les “ganes” que hi posen i la voluntat que tenen d’oferir un “bon servei” i un menjar de qualitat a bon preu. “La clientela va on se sent a gust i on la tracten bé. Nosaltres intentem que tothom acabi tornant”, afegeix. Així mateix, el Manuel creu que la cultura del país afavoreix els negocis com el seu: “Els bars són un lloc on es fa vida social i aquí ens agrada molt fer-ne”, reflexiona.

La pandèmia, el moment més difícil

Dit això, el moment més complicat en els més de cinquanta anys d’història del Bar Los Martínez va ser, sens dubte, l’arribada de la pandèmia. Com tots els locals d’hostaleria, va haver de tancar diverses setmanes i més tard es va haver d’adaptar a les restriccions del Procicat. “Hem patit molt. No han estat mesos fàcils, perquè costava que el bar tingués rendibilitat“, afirma.

Per sort, Manuel Martínez assegura que a poc a poc tornen a recuperar la clientela que tenien prepandèmia. “Fa un temps la gent tenia por de venir. Ara, però, estem recuperant la normalitat i, per exemple, per als sopars del cap de setmana ja obliguem els clients a demanar hora”, indica. De fet, explica que han aconseguit tenir més clientela d’altres zones de Sabadell i de la comarca, i no només del barri de Campoamor. “Abans costava tenir clients d’altres llocs, però ara ve gent de tot arreu. Això vol dir que oferim un bon producte i bon servei”, argumenta el copropietari del Bar Los Martínez.

El Manuel, però, creu que els clients que han ajudat a tirar endavant de veritat el negoci han estat els de “tota la vida”. “Hi ha persones que venien quan eren joves i ara venen acompanyades dels seus nets. Aquests tipus de clients formen part de la nostra família, pràcticament”, exposa. Martínez dona per fet que seguirà treballant al bar fins que es jubili. “Voldrà dir que el negoci ha tirat endavant”, finalitza.

Publicitat