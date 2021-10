La suspensió de l’impost de plusvàlua, a debat al ple

La sentència del Tribunal Constitucional, que ha suspès la fórmula de l’impost de plusvàlua, ha generat un autèntic terrabastall als ajuntaments de tot l’Estat, també al de Sabadell. La inquietud és lògica: com s’ho farà l’Ajuntament a partir d’ara per garantir els serveis públics? La plusvàlua és el segon tribut en matèria de recaptació del consistori, només per darrere de l’IBI –uns 16 milions d’euros a l’any–. Per fer-se’n una idea, representa un 7% dels ingressos municipals d’un any, similar al cost de mantenir el servei de recollida de residus i neteja.

La preocupació ha passat de l’Ajuntament al tauler polític: ERC ha presentat una proposta sobre la suspensió, que es debatrà en el ple municipal de novembre i a la qual s’ha sumat Ciutadans. Els republicans exigeixen un reial decret d’urgència al Govern de l’Estat que inclogui un nou càlcul per poder liquidar l’impost de nou. Mentre duri la suspensió, proposen crear un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d’ingressos de l’Ajuntament.

“És impresentable que el Govern de l’Estat no hagi donat una solució i que ara ens trobem així”, assegura el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, que adverteix: “Si no hi ha un fons de compensació permanent, no es podrà revertir en el canvi de la recaptació”. ERC va intentar debatre el text a la Junta de Portaveus d’aquesta setmana, però la majoria –Govern i Junts– ho van descartar. “Una mostra més de la baixa qualitat democràtica de l’executiu”, diu Fernàndez.

El Govern sabadellenc hi veu un interès polític. Fonts municipals asseguren al D.S. que ERC està fent un “ús partidista” de la decisió del Constitucional. “Com és habitual, s’enfoquen en el problema i carreguen contra l’Estat. Nosaltres dediquem el nostre temps a buscar solucions”, apunten, i emplacen els republicans a mostrar el seu desencís a les entitats municipalistes, la FMC i l’ACM.

