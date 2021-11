El carrer de l'Estrella tindrà un tram amb el pas elevat

El carrer de l’Estrella, al Centre, tindrà un tram amb el pas elevat per facilitar l’accés i la sortida de la fundació Avan, d’atenció a persones amb malalties neurològiques. L’obra es farà a principi de l’any que ve i permetrà millorar notablement l’accessibilitat en aquest punt, al número 110.

La gerent d’Avan, Lídia Gil, assegura que a hores d’ara “la vorera és impracticable, no té la mida d’una cadira de rodes”. Maniobrar una cadira de rodes és força complicat en un espai d’un metre escàs, i les persones amb pàrkinson pateixen problemes d’estabilitat i tenir tant poc espai tampoc les ajuda a caminar amb seguretat. Gil apunta que es tracta d’una llarga reivindicació fruit de la necessitat de millorar l’accés a la seva seu, per on el 2019 van atendre més de 500 persones.

Després de treballar la proposta amb l’Ajuntament de Sabadell, el consistori ja té a punt el projecte que ha de solucionar aquesta deficiència d’accessibilitat i preveu fer que el tram del carrer de l’Estrella, 101, i la cantonada amb el carrer de Calderón sigui de plataforma única, uns 34 metres de llarg en total. Les obres començaran a principis de 2022 i duraran aproximadament un mes. El consistori garanteix que en tot moment els vehicles podran seguir circulant i els veïns accedir als seus guals.

Mateix nivell

L’actuació permetrà tenir en un mateix nivell el carrer i la vorera de manera que no hi haurà barreres arquitectòniques. Alhora, com destaca Lídia Gil, això permetrà facilitar la connexió amb el Petit Avan, l’espai destinat als infants que la fundació privada té davant la seva seu principal, al mateix carrer. Durant les obres també es refarà la vorera pròxima a la cantonada amb Calderón que es troba en mal estat. La inversió serà inferiror a 500.000 euros.

