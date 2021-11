"AlQuadrat es cuina a foc lent, però amb il·lusió"

El grup de música AlQuadrat, que va començar la seva activitat l’any 2009, anuncia a través de les xarxes socials que tornaran a produir música. La banda va néixer l'any 2009 i es va mantenir viva fins al 2016, quan els integrants del grup van decidir agafar camins diferents. Parlem amb l'Àlex i el Goku, les dues veus d'AlQuadrat per conèixer la seva trajectòria de més a prop. Per què decidiu reviure AlQuadrat?

Va ser una decisió que va començar de broma (riuen). De fet, vam veure la notícia d'El Canto del Loco i ens hi vam animar. Des que ho vam publicar hem rebut missatges d'eufòria i, sobretot de suport, estem molt agraïts perquè la gent ha respost molt bé. Quants integrants formareu part del grup?

Tots els que ja l'integràvem al seu moment. Avui dia l'Àlex i jo (Goku) estem maquetant les no- ves cançons del projecte, junts, com ho fèiem al principi. Les produccions de música seguiran el mateix estil?

No hi ha cap idea principal, només volem ser fidels al que era i és AlQuadrat: un reggae rumbero fresc i, sobretot, que transmeti molt bona energia. Ara per ara tenim dues cançons, ens ho estem prenent amb calma, es cuina a foc lent.

Teniu actuacions pròximes? A quin escenari us agradaria pujar?

Encara no, la notícia s'ha accelerat molt, però evidentment si ens plantegem fer algun concert, serà a casa, a Sant Quirze del Vallès. També ens agradaria una actuació a Sabadell, perquè allà ens hem sentit molt còmodes. Tot i que els concerts són un tema a part, de moment volem anar a poc a poc.

Heu estat separats durant quatre anys, com valoreu la vostra producció autònoma?

Àlex: Vaig treure un disc i tres set- manes més tard ens van confinar, el moment era complicat, però vaig poder experimentar les meves cançons, el que em va saber greu és no poder fer concerts.

Goku: Després d'AlQuadrat vaig estar un any com a Sr.Smizz, però per sorpresa va aparèixer Animal. Tota una experiència en l'àmbit musical i vital. Avui dia estic amb el meu projecte en solitari: Gerard Aledo.

Com definiríeu AlQuadrat?

Àlex: festiu, alegre, despreocupat i implicat; ja que volem trencar barreres però alhora d'una forma compromesa.

Goku: Al Quadrat és una música senzilla i simple, però alhora molt important perquè està ben feta. Les lletres expliquen històries i et mouen per dins. Va quedar demostrat en l'últim comiat. Per tant, Al Quadrat, també és sinceritat.