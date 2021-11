'Blancaneus' fa esclatar la primavera cultural (en plena tardor)

Prop de 2.000 persones s'han acostat al teatre La Faràndula, aquest cap de setmana, per veure l'estrena de l'obra Blancaneus i els 7 nans. La bpona acollida del píblic ve acompanyad del fet que és l'obra amb que l'entitat Joventut de La Faràndula ha encetat la temporada 2021-2022, després d'un caòtic any anterior per mor de la Covid-19.

Albert Gonzàlez, director de la companyia AlGalliner i del Taller de Teatre de la pròpia Joventit, n'és el director. "Em fa especial il.lusió tornar-lo a dirigir 10 anys després de la seva estrena", ha explicat en els darrers dies. Així mateix, l'actor Marcel Castillejo ho assegura: "Ara sí que sento que comencem a passa pàgina d'aquesta etapa tan nefasta i trista i que arriba la primavera, com canten i ballen els personatges de Blancaneus i els 7 nans". I és que la bona evolució de les estadístiques de prevalença de la Covid-19, juntament amb l'aixecament de la major part de les restriccions, ha fet florir el sector cultural (i teatral) sabadellenc.

Castillejo afegeix: "Quina sort poder formar-ne part, poder sortir a gaudir amb aquest equipassu, quin bon rotllo que hi ha i quina energia que es respira, també entre el públic! El que més he repetit aquest cap de setmana és m'ho estic passant teta! I crec que no són l'únic!".

Després del cap de setmana d'estrena, queda ara la segona tongada. Hi haurà funcions tant dissabte (18 h) com diumenge (12 h i 18 h). Podeu comprar les entrades al web municipal de la regidora de Cultura.

En aquest enllaç d'Spotify podreu trobar les cançons del musical.

Vet aquí altres estampes de l'estrena de l'obra:

