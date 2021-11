elPetit, planter del teatre infantil

El Festival elPetit d’Arts per a la Primera Infància (de 0 a 5 anys) celebrarà del 13 al 28 de novembre una nova edició en la qual recuperarà la presencialitat. I ho farà sense oblidar, però, la digitalització. Després que la situació sanitària obligués el 2020 a cancel·lar bona part de les funcions previstes, la iniciativa es portarà a terme a dotze ciutats catalanes i també en línia amb una segona edició d’elPetit als Núvols, l’apartat digital del Festival creat l’any passat. En total, s’oferiran més d’un centenar d’activitats entre funcions familiars, funcions escolars i tallers, entre d’altres.

“elPetit serveix per deixar clar que les arts per a la primera infància són imprescindibles, s’han de cuidar i necessiten recursos”, defensa la codirectora del Festival Eulàlia Ribera, que avui ha presentat aquesta nova edició al Mercat de les Flors de Barcelona (on es porten a terme part de les funcions), acompanyada de la directora d’aquest equipament, Àngels Margarit.

“Aquesta serà la 17a edició del festival i en tot aquest temps hem avançat moltíssim i hem normalitzat la producció d’espectacles per a una franja d’edat, dels 0 als 5 anys, per a la qual quan vam començar no hi havia pràcticament res”, afegeix Ribera. “Certament, ara és un segment de públic que les companyies han incorporat i preveuen en els seus plans de producció”, ratifica Margarit.

Nova imatge

elPetit 2021 centra la seva mirada en l'oportunitat de (re)descobrir, (re)pensar, (re)crear i (re)trobar-se a través de les arts. A més del programa artístic, aquesta voluntat quedarà explicitada en l’estrena d’una nova imatge del festival, que també modernitza la seva denominació (deixant enrere l’anterior nomenclatura d’El Més Petit de Tots).

El centenar d’activitats previstes es portaran a terme a Sabadell, Igualada, Barcelona, Lleida, Olot, Sant Cugat, Tordera, Viladecans, Granollers, Montcada i Reixac, Sant Esteve Sesrovires i Sant Quirze del Vallès. Aquests dos últims municipis són una nova incorporació d’aquest any. També està previst obrir seus d’elPetit al Centre Penitenciari de dones de Barcelona-Wad Ras i al Centre Penitenciari Brians 2, on es portaran a terme tallers familiars.

En el marc del festival, també tindrà lloc el 6è Encontre internacional d'Arts per a la (primera) infància, del 18 al 21 de novembre a l’Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell. Es tracta d’una nova edició d’aquest espai per a la recerca, la formació, el diàleg i el networking obert a professionals del sector i mestres que, a més, aquest any, es farà coincidir amb la reunió del comitè internacional de l'Association Internacionale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeuneusse (Assitej), la principal organització mundial d’art.

