Els bombers faran pràctiques al Castell de Can Feu

Donar-hi ús abans que s’ensorri. Amb aquesta premissa l’Ajuntament de Sabadell busca aliats per aturar la degradació del Castell de Can Feu i mantenir-lo de la millor forma possible. I el consistori ha trobat en els Bombers de la Generalitat un cos interessat a aprofitar les característiques i oportunitats que ofereix l’edifici, segons ha pogut saber el Diari. Per això, fa mesos que les dues parts treballen conjuntament per signar un conveni de col·laboració que permeti al servei d’emergències fer pràctiques al castell, que és de propietat municipal des que el va comprar l’anterior govern quadripartit el 2018. Les converses estan en marxa des de fa prop de mig any i s’espera que es puguin tancar aviat.

Amb aquest conveni, el Govern de Sabadell vol aconseguir dues coses, explica la regidora de Desenvolupament urbà, Mar Molina. D’una banda, les mateixes pràctiques d’apuntalaments serviran per assegurar l’estructura del castell, de manera que les feines seran positives per a la seva preservació, ja que actualment es troba força degradat. I, alhora, “creiem que és una mesura de seguretat perquè durant el dia hi haurà gent i és una forma de tenir cura del castell”, subratlla Molina. D’aquesta manera es vol evitar la presència de persones durant la nit, sigui perquè hi van a dormir, beure alcohol o robar-hi, tal com denuncia constantment l’Associació Cultural Can Feu. El seu president, Aleix González, celebra que s’estigui treballant en aquest conveni i espera que s’acabi signant al més aviat possible.

Facilitar la formació continuada

González comparteix que l’acord seria una bona notícia perquè permetria assegurar l’estructura del castell i coincideix amb Molina en el fet que hi hagi gent a dins “farà que no entrin més persones externes”. L’associació assegura que ha fet d’intermediària en aquest procediment, per la qual cosa “ens en sentim molt orgullosos”. Fonts dels bombers expliquen que la proposta els sembla perfecte per “facilitar la formació continuada del cos, que és molt necessària, sempre n’hem de fer per estar preparats”. Es tracta, com diuen, de no perdre pràctica perquè hi ha coses que “no fas cada dia” i la millor manera d’estar a punt davant de qualsevol emergència és haver-ho practicat constantment abans.

Tanmateix, Mar Molina agraeix la col·laboració de l’Associació Cultural Can Feu amb l’Ajuntament per la seva tasca de preservació de materials i la història del castell, així com la feina de vigilància contínua, ja que “quan veuen alguna cosa de seguida truquen a la Policia Municipal i hi van”.

