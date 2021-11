Els pessebres de l'Agrupació tornen el pròxim 27 de novembre

L'Agrupació de Pessebristes de Sabadell celebrarà enguany la 44a exposició de pessebres a l'Acadèmia Catòlica a partir del pròxim 27 de novembre. Així ho ha anunciat aquest vespre el president de l'entitat Francesc Bartolomé des de la "sala de màquines", tal com ho ha batejat, a poc més de quinze de dies de la inauguració, mentre artistes i artesans 'vesteixen' els diorames: "Aquest any és molt especial per a nosaltres. L'any passat no vam poder fer la tradicional exposició i, a més, enguany celebrem 80 anys", ha explicat Bartolomé.

Per celebrar-ho, l'Agrupació de Pessebristes ha preparat diverses activitats durant aquest Nadal, a part de la tradicional exposició i de la participació de l'entitat en el pessebre de la Ciutat. El pròxim 17 de desembre (21 hores) se celebrarà un concert a l'auditori de la Fundació Caixa de Sabadell 1859 per "compaginar el món tradicional –nadales– amb la modernitat", a càrrec del grup crazy rockers and the all star orchestra.

Així mateix, l'agrupació ha anunciat l'edició d'un llibre –a la venda el pròxim 27 de novembre– on es recollirà la història del pessebre i com aquest arriba a Sabadell, a més dels principals consells per fer un pessebre.

