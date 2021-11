Àncora del mar, herència d’Unisub

Sabadell no té mar, però sí una llarga tradició marítima que compta amb un lloc especial a la plaça del Mar, al barri de Sol i Padrís, tal com recull la imatge de Paula Martínez. L’espai és característic perquè compta amb una àncora al centre, una donació d’Unisub, el desembre del 1990, i és que l’entitat submarinista local té la seu a escassos metres de l’espai, a l’altra banda de la Gran Via, al carrer de Bosch i Cardellach, 112.

El president de l’Unisub, Enric Amill, explica que l’àncora la va donar un soci, però no saben d’on va sortir. “Ara tot això no es pot tocar, però cap als anys 70 es treia alguna cosa [del fons del mar]”, apunta.

Amill afegeix que l’àncora és un element significatiu per a ells perquè “és una representació de l’entitat a la ciutat on no hi ha mar”. De fet, Unisub ha fet algunes presentacions en aquesta plaça aprofitant el decorat que suposa l’àncora. A aquest element de la plaça l’acompanyen una font, un banc i, aquesta tardor, el contrast dels colors verds i ocres propis de l’època.

Publicitat