Per què els amics deixen de quedar amb tu pel pàdel?

Tothom té algun amic, familiar o conegut que ha començat a fer esport per primera vegada a la seva vida, no pot quedar mai perquè sempre té “pista reservada”, s’ha posat una foto a WhatsApp amb calça curta i ha passat a comptar de 15 a 30 i de 30 a 40. Fins que un dia hi caus i, sense adonar-te’n, et converteixes en aquesta caricatura. Què té el pàdel que hagi enganxat tanta gent?

La psicòloga especialitzada en esport Lorena Cos exposa diferents claus que justifiquen aquesta febre pel pàdel. “És un esport fàcil de practicar, que fa que sigui accessible a qualsevol persona, no requereix un alt nivell de forma física per iniciar-s’hi, no té límit d’edat i és molt social. És una combinació perfecta perquè tingui tants seguidors”.

En un to distès, el responsable de la instal·lació Indoor Padel Sabadell, Nico González, comenta una anècdota humorística, però que resumeix els punts anteriors: “Un amic m’explicava que té la dona molt orgullosa des que, com a mínim un cop per setmana, surt de casa amb la bossa esportiva penjada de l’esquena, perquè mai no havia fet esport. El que no sap la dona és que fa una hora de pàdel i després es beu cinc o sis cerveses amb els seus amigots!”.

Durant el teu primer partit, enviaràs 50 pilotes a la xarxa o al vidre. “Però, quan acabes, tu només recordaràs l’únic puntàs que hagis fet!”, reflexiona Oriol Barulls, emprenedor al capdavant d’iPadel, Basic Fàctory i BPI. “És un esport que augmenta l’autoestima”, reafirma.

Un dels factors importants per captar tants aficionats, doncs, és que la corba d’aprenentatge en el pàdel és molt ràpida. González assenyala que, en molt poc temps, si adquireixes quatre nocions bàsiques, passa a ser un esport molt divertit. Hi està d’acord Cos: “Els moviments són senzills, clau perquè els principiants millorin el nivell i això els impulsi a interessar-s’hi cada vegada més”. I hi ha la Covid, és clar. L’esport durant la pandèmia s’ha convertit en una via d’escapament i el pàdel reuneix els ingredients necessaris per sobrevolar restriccions.

Ja ho saps. O augmentes l’autoestima dels teus amics o agafes una raqueta i aprens a jugar. Encara que només sigui per les cerveses de després.

