El Club Natació femení estrena el caseller de victòries a la SuperLliga-2

Ara, sí. Es podria dir que la jornada de vòlei a Les Naus ha quedat a mitges, però la primera victòria de l'equip femení a la SuperLliga-2 ha valgut per tot. El conjunt dirigit per Alberto Avellaneda ha fet un partit extraordinari, combinant talent, lluita i una gran capacitat de sacrifici per imposar-se al CV Sayre Gran Canària per 3-1 entre l'eufòria dels nombrosos aficionats que omplien la graderia de la pista nadadora.

El primer set ja s'ha convertit en una clara declaració d'intencions per part del Club Natació. Les jugadores eren conscients que es presentava la primera gran oportunitat d'estrenar el caseller de victòries després d'un inici de lliga complicat, on s'ha pagat la inexperiència i duresa de la categoria. La igualtat ha estat gairebé absoluta fins al tram final, quan les locals han sabut gestionar millor la situació, amb determinació i convicció, per situar-se amb un clar 23-19. La resposta visitant ha creat uns moments d'incertesa, però el 25-22 ha sentenciat.

La dinàmica d'equilibri s'ha mantingut en el segon set, però aquesta vegada l'equip canari ha estat millor en els moments decisius i ha igualat el partit amb un 20-25. Ha acusat el cop l'equip nedador, que ha fet un inici de tercer set força irregular i amb errades. Semblava que tot es complicava, però un oportú temps mort del tècnic ha canviat la tònica negativa i la remuntada ha estat espectacular: 25-16. La desitjada primera victòria era a tocar i no ha fallat el Club Natació, amb màxima concentració en cada acció. Això s'ha traduït en un quart set impecable que ha fet vibrar el públic: 25-13 i el triomf al sac. Ben merescut.

També el masculí semblava tenir una bona ocasió per estrenar-se davant el CV Roquetes, però l'advers 29-31 inicial ha pesat massa en l'estat anímic dels jugadors de David Martín. Han intentat reaccionar sense èxit. Els visitants s'han mostrat molt segurs i han certificat la victòria amb un 19-25 i 22-25. Tocarà esperar.

