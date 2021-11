Hidalgo: "La derrota és molt dura"

Les valoracions del tècnic arlequinat després de la derrota davant el San Fernando a la Nova Creu Alta (2-3).

Com s'explica aquesta derrota?: És difícil d'explicar. Crec que hem tingut situacions per fer-ne algun més. La segona meitat han posat més jugadors. Hem tingut la situació del penal i han entrat els nervis, et fan un gol de 40 metres i després un autogol. És molt difícil d'explicar, sobretot, el darrer gol. La derrota és molt dura".

Ha faltat cocnentració, certa relaxació...?: "La situació és difícil d'explicar. Difícil dir coses als jugadors. Hem jugat bé molts partits i no hem guanyat. Avui ens hem posat per davant i no ens dona per guanyar partits. Tinc la sensació que hi ha gent que no li agrada el que faig".

Les baixes de 'Facu' i Altimira: "Avui amb el 2 a 1 han posat més jugadors d'atac u nosaltres ens hem posat massa d'esquena al Boniquet i a l'Aguza. És igual el que faci i com ho faci.

Especialment disgustat: "Això ho arrosseguem des de l'any passat. Això és una merda, que això no val res, comparat amb el que teníem l'any passat. És difícil com a entrenador arribar i explicar diverses situacions de control de partit, com les que has tingut. És un cop molt dur, especialment per als jugadors".

Què s'ha de fer per canviar aquesta sensació?: "Només guanyar, guanyar i guanyar. És una situació i que es veu en la meva figura i en la del Manzanera, que des del primer dia no els agrada. Jo estic aquí per treballar i continuaré fent-ho."

Partit d'Aguza: "Fins al minut 70, com heu comentat, estaríem parlant d'una altra crònica. És ben cert que l'Aguza, l'Aarón i el Jacobo, que per cert ha estat tota la passada nit vomitant, han fet un molt bon partit, per exemple".

Jacobo: "Hem tirat el partit"

El seu estat personal i la derrota: "És veritat que no he passat una bona nit, però no és una excusa. Crec que és un error nostre, quan ja ho teníem encarrilat al minut 70. Som nosaltres qui tirem el partit".

Relaxació, falta de tensió...?: "Sincerament no sé què dir-te. Quan vas guanyant 2 a 0 i perds 2 a 3... No sé què és. Són jugades aïllades, si bé és cert que els nostres gols també han estat així. És l'hora de mirar-nos personalment perquè alguna cosa estem fent malament".

