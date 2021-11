Sergio Dalma i Flashy Ice Cream canten a un disc per la salut mental

Això és com la Grossa. Alguns anys hi cau, d’altres no. Enguany podríem dir que és premi gros: Dues de les 30 cançons que inclou el disc de la Marató 2021 estan compostes per artistes sabadellencs.

Sergio Dalma participa amb el seu propi single La Vida, en la versió en català. I es mostra entusiasta amb poder col·laborar-hi. “Per mi La Marató significa molt, arrel d’aquella actuació amb l’Escolania de Montserrat, l’any 2011, amb el tema Em dones força”, recroda. “Fins i tot en el confinament va ser una cançó que va sonar molt als balcons de Catalunya, quan se sortia a aplaudir a les 20 h. Així que tornar a participar em fa molt feliç”, explica el sabadellenc.

La seva aportació és un tema mogut: La Vida, composta per Miquel Abras. “Si podia fer una cançó, era aquesta. Que precisament mostra aquest optimisme i positivisme, enfront d’entrebancs i problemes que podem tenir. Un missatge totalment positiu i optimista en els moments que ens està tocant viure”.

“Una lletra empoderadora”

En canvi, la cançó que versiona el grup de trap sabadellenc Flashy Ice Cream no és tan alegre, sinó empoderador. “La lletra parla de tenir por, d’enfrontar els problemes”, explica Sneaky, un dels cantants del grup. Concretament, del tema Jo ja no et tinc més por, de la cantant Lola Indigo. La madrilenya fa un estil urbà i pop, que es pot acostar a l’estil musical dels sabadellencs. I sense dubte, esperen que connecti amb la joventut. “A veure, és que el tem de la salut mental entre els joves no és broma, oi tant que està afectant”, assegura Sneaky amb vehemència.

“Tinc des de coneguts amics propers amb problemes. Vaja, nosaltres tenim ara més ansietat!”, explica. I és que la pandèmia va tallar molts de projectes de vida, com en el seu cas gires i concerts.

A més a més, cal afegir que el jovent ha estat en el punt de mira. “Se’ns ha criminalitzat molt, amb el tema dels botellots i la irresponsabilitat. Se’ns ha llançat tota la culpa, quan no és així. I clar, així també et fa emprenyar més”, conclou.

Altres artistes

Altres dels artistes que hi participen són Luis Fonsi, Sílvia Pérez Cruz, OBK, Roba Estesa, el duet format entre el matadeperenc Caïm Riba i la terrassenca Gemma Humet, Miguel Ríos, Antonio Carmona, Joan Dausà, Beth, Gertrudis, Sense Sal i la banda Oques Grasses. L’any passat, la cantant jazzista sabadellenca Mar Fayos s’ha atrevit a versionar El ritme de la nit, juntament amb La Plaga N1 i Lia Kali.

I l’any vinent, què en caurà?

